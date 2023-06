Bürgerfrühstück Hann. Münden: Hemeln dekoriert am schönsten

Von: Petra Siebert

Der Kultur- und Natur-Förderverein Hemeln hatte seinen Tisch auch mit Büchern dekoriert. Er hatte vom Spendenparlament eine Spende bekommen, um neue Kinder- und Jugendbücher für die Ortsbücherei anschaffen zu können. Das gefiel. © Petra Siebert

Zehntes Bürgerfrühstück für das Mündener Spendenparlament. Zahlreiche Menschen nahmen teil. Einen Tisch mit acht Plätzen gab es gegen eine 50-Euro-Spende, das Geld fließt in soziale Projekte in der Stadt.

Hann. Münden – Sonne, gut gelaunte Menschen, ein abwechslungsreiches Frühstück im Freien mit Flussatmosphäre – schöner kann ein Sonntag kaum beginnen. So beim zehnten Bürgerfrühstück in Hann. Münden, zu dem das Spendenparlament Münden nach drei Jahren Pandemiepause eingeladen hatte.

Hann. Münden: Zehntes Bürgerfrühstück

Einen Tisch mit acht Plätzen gab es gegen eine 50-Euro-Spende, das Geld fließt in soziale Projekte in der Stadt. In den 20 Jahren seines Bestehens hat das Mündener Spendenparlament bisher rund 100 000 eingesetzt. Doch nicht wie sonst auf dem Kirchplatz, sondern an der Schlagdspitze, Ecke Wanfrieder Schlagd/Bremer Schlagd, fanden sich die Teilnehmer ein.

Mit Sonnenblumen hatte der Kneipp-Verein seinen Tisch geschmückt. Und frische Paprika gab es für ein gesundes Frühstück auch. © Petra Siebert

An 15 Tischen, vom Moscheeverein zur Verfügung gestellt, hatten sich Vereine, Familien, Firmen, die Stadtverwaltung und gemeinnützige Einrichtungen zum gemütlichen gemeinsamen frühstücken nieder gelassen. Einzelpersonen hatten die Möglichkeit, sich dazu zu setzen.

Zusammen mit dem Vorsitzenden Achim Block begrüßte Stellvertreterin und Präsidentin Ines Albrecht Engel die Gäste und stellte danach die einzelnen Tische vor. Für die Teilnehmer war nicht nur das gemeinsame Frühstück ein Genuss, sondern auch die vielen netten Gespräche untereinander machten Freude.

Hann. Münden: Tische bunt dekoriert

Jeder Tisch hatte sich sein Frühstück mitgebracht. Angefangen von deftig und rustikal über gesund und natürlich bis hin zu süß und saftig waren die Tische reich gedeckt. Bei den Tischdekorationen hatten die Teilnehmer viel Kreativität eingebracht. Denn die drei am attraktivsten dekorierten Tische wurden prämiert. Jeder Tisch konnte per Stimmkarte eine Stimme abgeben.

Kräuter und Wildblumen zierten den Tisch der Schutz- und Fördergemeinschaft Tillyschanze. Sie belegte Platz zwei. © Petra Siebert

Der erste Platz ging an den Kultur- und Natur-Förderverein Hemeln. Der Tisch war nicht nur mit Blumen dekoriert, sondern auch mit Büchern. Der Hintergrund war, dass der Verein beim Spendenparlament einen Förderantrag für die Anschaffung von aktuellen Kinder- und Jugendbüchern für die Ortsbücherei gestellt hatte.

Von der Spende des Spendenparlaments und einer weiteren Spenderin konnte der Verein fast 50 Bücher bei der Buchhandlung Winnemuth kaufen, weitere Neuerscheinungen sollen noch im Laufe des Jahres beschafft werden. Auf Platz zwei landete die Schutz- und Fördergemeinschaft Tillyschanze vor dem Haus der Nationen. Sie erhielten jeweils eine Flasche Sekt. (Petra Siebert)