Bundespräsident ehrt Margret Cammert

Gut Wissmannshof. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat Margret Cammert von Gut Wissmannshof in Staufenberg mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Er würdigte damit ihren jahrzehntelangen Einsatz für hilfsbedürftige, arme Kinder aus der verstrahlten Region um das 1986 explodierte Kernkraftwerk Tschernobyl.

Am Mittwoch überreichte ihr Göttingens Landrat Bernhard Reuter während einer Feierstunde auf Gut Wissmannshof die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Die Auszeichnung stehe für „selbstlose Hilfe und für bedeutende Leistungen für die Allgemeinheit“, sagte Reuter. „Ihr Engagement rettet Leben.“

Rund 25 Jahre hat Margret Cammert die „Tschernobyl-Kinderhilfe“ unterstützt, die ukrainische und weißrussische Mädchen und Jungen zu Erholungsferien mit medizinischer Versorgung ins Haus Waldfried in Speele eingeladen hat. Und heute engagiert sie sich für die Hilfsorganisation „Hoffnung für Tschernobyl-Kinder e.V.“ von Pavle und Michaela Vojnov, an die Uwe und Dörte Franke aus Niebüll ihr Hilfsprojekt „Tschernobyl-Kinderhilfe“ Anfang des Jahres aus Altersgründen übergeben haben.

Das Verdienst vom Margret Cammert sei es, Menschen immer wieder zu motivieren und für das Hilfsprojekt zu begeistern. Persönliche Ansprache, erfolgreiche Pressearbeit und rund 800 Bittbriefe jährlich – so gewinne sie das Herz der Menschen für die Tschernobyl-Kinderhilfe, sagte Reuter und hob ein Projekt von Margret Cammert besonders hervor, den Benefizcup „Golfen mit Herz“, den sie seit 1998 in der Region veranstaltet und dessen Erlös dem Hilfsprojekt zu Gute kommt.

Margret Cammert habe ein weitgespanntes, tragfähiges Netzwerk der Hilfe aufgebaut. Kontakte zu Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken ermöglichten die dringend notwendige Behandlung und Versorgung der jungen Patienten und das oftmals kostenfrei. Ihr und ihren Helfern sei es zu verdanken, dass so über 1200 Mädchen und Jungen erholsame Ferien in Speele verbringen konnten, so Reuter.

Zur Feier auf Gut Wissmanns waren auch viele Freunde von Margret Cammert gekommen, die sie bei ihrer Hilfe unterstützen. Und an sie gerichtet sagte Margret Cammert: „Ohne Euch hätte ich das nicht machen können. Es ist unser Verdienstorden. Herzlichen Dank.“