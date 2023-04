Bunte Schule, bunte Menschen: Schule am Botanischen Garten stellte Ergebnisse der Projektwoche vor

Von: Kira Müller

Bunt wurden auch die Treppen in der Hauptschule. © Müller, Kira

Die Schule am Botanischen Garten öffnete die Türen. Die Schüler stellten ihre Arbeiten der Projektwoche vor, die unter dem Thema #BunteSchule stand, dadurch hat sich an der Hauptschule viel verändert.

Hann. Münden – Bunte Stühle, Treppen, Türen und Buttons – die Schule am Botanischen Garten lud gestern (28.04.2023) zu einem Tag der offenen Tür ein. Ganz unter dem Motto #BunteSchule bastelten, gestalteten, spielten, diskutierten, kochten und backten die etwa 160 Schüler der Hauptschule in 15 verschiedenen Gruppen im Rahmen einer Projektwoche. Die Ergebnisse stellten sie nun vor. Zeitgleich wurde der Tag als Schnuppertag für Viertklässler, als Tag der offenen Tür für Eltern sowie für das jährliche Schulfest genutzt.

„Es ist toll, dass wir das nach Corona endlich wieder machen können“, sagt Schulleiter Uwe Leibecke. Nach den „grauen“ Zeiten sollte jetzt wieder bunte Farbe in den Alltag gebracht werden. „Die Schüler sollten die Schule zu ihrer Schule machen – und da hat sich jetzt auch einiges geändert.“

Bunte Stühle zu gestalten war Teil der Projektwoche. © Müller, Kira

15 Gruppen mit dem Thema Bunte Schule stellen Projektwochen Ergebnisse vor

An den früher einfarbigen Türen hängen nun große, bunte Sticker, die Treppenaufgänge wurden ebenfalls bunt gestaltet. Außerdem gab es eine Tanz-AG und es wurden bunte Spiele gespielt wie Uno oder Mensch-ärgere-dich-nicht. Kunterbunte Rezepte wie Regenbogenmuffins und bunte Pizza wurden ausprobiert und Planeten unseres Sonnensystems gebastelt und in der Schule aufgehängt. Einen Kalender mit Bildern von bunten Dingen in ihrer Schule hatten Schüler gestaltet und einige Jugendliche waren Bouldern und Football spielen.

Basteln für die Viertklässler: Ob Buttons, Nagelbilder oder Schlüsselanhänger – die Kinder konnten am Vormittag viel selbst gestalten. © Müller, Kira

„Die Kinder hatten so viel Spaß und haben toll zusammengearbeitet“, sagen die Lehrer. Und auch die Themen eigene Identität und sexuelle Orientierung wurden aufgegriffen: „Bunt kann anders sein. Bunt ist nicht nur Angemaltes – auch Menschen können bunt sein“, sagt der verantwortliche Lehrer dazu.

Sechs Klassen aus drei Grundschulen waren zu Besuch und durften in die Projekte schnuppern und selbst mitmachen: Sonnenblumen pflanzen für eine buntere Umwelt, Sticker für Fenster und Türen zuschneiden oder eigene Planeten basteln. „Wir wollen den Grundschülern die Scheu vor der Hauptschule nehmen“, erklärt Schulleiter Leibecke zum gestrigen Aktionstag. (Kira Müller)