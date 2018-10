"Die Buschtrommel": Kabarett-Duo nimmt Politik auf die Schippe

„Dumpf ist Trumpf“ – mit ihrem Programm Buschtrommel hauten Britta von Anklang und Andreas Breiing richtig auf die Pauke und nahmen so manche politische Dumpfbacke auf die Schippe.

Im Focus: Trump und die AFD. Aber nicht nur die, auch Veganer, Camper, Ehemänner, Tupperliebhaber, Fußball-Fans oder die Bahn bekamen ihr Fett weg. Der Staufenberger Kulturring hatte zu diesem Herbst-Programmpunkt eingeladen.

„Satiren machen frei“, begrüßte das Kabarett-Duo in einem Rapp-Song sein Publikum am Samstagabend im Rathaussaal in Landwehrhagen – sie als Rheinländerin auch „rheinisches Trömmelschen“ mit einer wundervollen Gesangstimme, er ein Westfale und schlagfertiger Schalke-Fan. Dagegen konterte BVB-Frau: „Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Handwerker und Schalke? Na klar, ein Handwerker kann Meister werden.“

Mit Witz und Scharfsinn zogen die beiden ihre Gäste mit flotten Sprüchen, Gesang und Schauspiel in ihren Bann und verlangten ihnen dabei höchste Konzentration ab.

+ Der Kulturring Staufenberg sorgte hinter den Kulissen für einen gelungen Abend: (von links) Evelin Grebenstein, Frank Hartmann, Geschäftsführerin Aneli Fiebach und Jacoba Kanne. © Silke Kuri Erfreut darüber, vor einem ausverkauften Saal spielen zu dürfen, schmeichelte das Duo den Zuschauern mit der Wahrnehmung, Staufenberg sei ein wunderbarer Luftkurort – zumindest aus der Sicht der Künstler, wenn man doch aus dem versmogten Leverkusen komme.

Zwischen den Beiden ging es nicht immer harmonisch zu. Als streitendes Ehepaar oder in der Mutter-Sohn Besetzung verkörperten die Kabarettisten ihre Rollen mit viel Mimik und wenig Beiwerk auf amüsante Weise. Immer mal wieder zwischendurch parodierte Breiing Trump mit einem verzogenen Mundwinkel, wie man ihn von Mister Bean kennt. „Ich will ja nicht nur schlecht über unseren amerikanischen Präsidenten sprechen. Der Trump hat schon auch was in der Birne. Er weiß nur nicht, wie er dran kommt.“

Nach ihrem Motto „Fuck auf die Moral“, nahmen sie kein Blatt vor den Mund und nannten politische Probleme beim Namen. „Ob rechts, ob links: Hauptsache geradeaus!“

Die Witze hatten Tiefgang und waren an vielen Stellen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit versehen.

Ob über die Entwicklung von Spitzensteuersätzen oder das Leben von Promis wie Geissens & Co blieb Anklangs Erkenntnis gleich: „Geld stinkt eben doch, da hilft das Luxus-Deo auch nur bedingt.“