CDU spricht von Täuschung: Fraktionschef zur gescheiterten Sparkassenfusion

Hann.Münden. Die CDU-Fraktion in Hann. Münden äußert sich zur gescheiterten Fusion der Sparkassen Duderstadt, Osterode, Hann.Münden und Bad Sachsa.

Der Fraktionsvorsitzende Ulrich Reichel sagt: „Ich habe absolut kein Verständnis für die fünf Duderstädter Teilnehmer in der Verhandlungskommission, die an keiner Stelle der Verhandlungen auch nur angedeutet haben, dass der Duderstädter Rat mit einer breiten Mehrheit auch beim besten Verhandlungsergebnis die Fusion ablehnen könnte. Hier fühle ich mich getäuscht und vorgeführt.“

+ Ulrich Reichel Archivfoto: Axel Welch

Viele betriebswirtschaftliche Fragen, etwa die Niedrigzinsphase, Eigenkapitalquote und die Regulatorik, wären bei einer Fusion „in einen wetterfesten Zustand gemündet, mit dem auch vor Ort befreiter hätte agiert werden können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aber auch die Sorgen der Mitarbeiter habe die CDU-Fraktion bei ihren Beratungen immer im Blick gehabt und „die Proteste waren verständlich, obwohl in den Verhandlungen durch die Mündener Delegation entsprechende Abmilderungen durch Begrenzungen der Mitarbeiterbelastung, insbesondere durch Digitalisierungsmaßnahmen, erreicht werden konnten“.

Der Diskussionsprozess in der CDU-Fraktion, so Reichel, sei noch nicht beendet.

Zur Zukunft der Kasse sagt Reichel: „Unsere Mündener Sparkasse hat sich in den letzten Jahren bescheiden, aber gut entwickelt. Hier haben wir die Zuversicht, dass man auch in Zukunft in kleinen Schritten vorwärtsgehen kann.“ Das Geschäftsmodell der Sparkasse stimme. Es sei aber auch ein Umdenken erforderlich. „Wir haben hier die klare Erwartung an den Vorstand, nun erst recht die Vorteile einer kleinen Sparkasse auszuspielen. Schnellboot statt Tanker, schnelle Entscheidungen, dicht am Ball“, so Reichel.

Die Entscheider und das Angebot seien vor Ort, sodass Mündener Firmen und Bürger, die auch in den letzten Wochen für ihre Sparkasse Stellung bezogen haben, diese Vorteile auch nutzen sollten.

„Hier sollte wirklich jeder darauf achten, nicht jedem ,Sonderangebot‘ von Online-Anbietern oder Banken, die schon mal mit Steuergeldern gestützt wurden, nachzulaufen, sondern unsere heimische Sparkasse zu unterstützen“, so Reichel weiter.

Der Fraktionschef: „Ich werde als Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Münden diesen Prozess in die Zukunft verantwortungsvoll mitgestalten und die erforderliche Kontrolle des Vorstandes und der Geschäftspolitik mit aller Kraft erfüllen.“