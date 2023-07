Umsatzrückgang zu erwarten: Conti-Tech zur Zukunft des Werkes in Hann. Münden

Aus der Vogelperspektive: Blick auf das Conti-Tech-Werk in der Innenstadt von Hann. Münden. Hier arbeiten aktuell rund 450 Menschen. © Conti-Tech AG

Conti-Tech erwartet in Hann. Münden in Zukunft ein Umsatzrückgang. Auch könne es noch keine langfristige Prognose geben, heißt es.

Hann. Münden – Nachdem das Unternehmen Continental vor drei Wochen das Festhalten am Conti-Tech-Standort in Hann. Münden verkündet hatte, laufen derzeit Planungen und Gespräche zur weiteren Zukunft des Werkes.

Hann. Münden: Werk bleibt in Hann. Münden

Auf die Frage nach den Perspektiven für Hann. Münden teilte ein Sprecher des Continental Unternehmenssektors Conti-Tech mit, dass das Unternehmen am Standort Hann. Münden zum aktuellen Stand mittelfristig einen weiteren Umsatzrückgang erwarte.

„Zur Stabilisierung der Auslastung wird die Produktion von Silikon-Schläuchen aus Northeim teilweise nach Hann.Münden transferiert. Hierin sind Produkte enthalten, die nicht ausschließlich in Verbrennermotoren eingesetzt werden.“ Zudem habe das Unternehmen Projekte mit Einsatz in Elektrofahrzeugen akquiriert, „die in Hann.Münden industrialisiert werden. Darüber hinaus arbeiten wir an der Übertragbarkeit bestehender Technologien auf zukünftige Produkte mit weiteren Einsatzgebieten, zum Beispiel am Einsatz in Brennstoffzellen-Fahrzeugen.“

Dazu bleibe Hann. Münden als Entwicklungsstandort mit Schwerpunkten für Ladeluft- und Silikonschlauch-Anwendungen erhalten. Auf unsere Nachfrage, ob der Standort jedes Jahr neu bangen müsse oder er nun für einen längeren Zeitraum gesichert sei, hieß es weiter: „Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der laufenden Gespräche mit der Arbeitnehmerseite keine präziseren Aussagen zu Ihrer Nachfrage treffen.“

Werk in Oedelsheim soll schließen

Vor einem Jahr hatte Continental beschlossen, den Standort Hann Münden zu schließen. Vor drei Wochen kam dann die überraschende Nachricht, dass statt des Werkes in Hann. Münden der Standort in Oedelsheim geschlossen werde. „Aufgrund der erforderlichen Investitionen in die Infrastruktur beim Erhalt von Oedelsheim ist die Fortführung des 25 Kilometer entfernten Hann.Münden wirtschaftlicher“, hieß es zur Begründung.

Gewerkschaft kritisiert Continental

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) Bezirk Südniedersachsen kritisierte allerdings, dass es an einer Perspektive für den Standort mangele. Der allergrößte Teil der Fertigung in Münden hänge weiter am auslaufenden Verbrennermotor. Wenn es nicht gelinge, belastbare Perspektiven für die Hann. Mündener und Northeimer Standorte zu entwickelt, sei die nächste Krise programmiert, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. (Ekkehard Maaß)

Aktuell circa 450 Mitarbeiter Aktuell sind am Mündener Conti-Tech-Standort circa 450 Mitarbeiter beschäftigt, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Wie sich Zahl der Beschäftigten entwickeln werde, könne das Unternehmen noch nicht sagen. „Da die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern noch nicht abgeschlossen sind, können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Zahlen geplanter Arbeitsplatzveränderungen nennen“, sagte der Sprecher Anfrage unserer Zeitung.