ContiTech bleibt in Hann. Münden - Bedeutung für Arbeitsplätze noch nicht geklärt

Standort Oedelsheim in Gefahr

+ © Kira Müller Werk von Continental in Hann. Münden. Der Standort soll nun doch erhalten werden, heißt es vom Konzern. (Archivbild) © Kira Müller

Der ContiTech Standort Hann. Münden soll owhl doch erhalten bleiben. Der Standort Oedelsheim soll stattdessen geschlossen werden.

Hann. Münden – Gute Nachrichten für Hann. Münden: Der Continental Unternehmenssektor ContiTech wird den Standort Hann. Münden erhalten. Das teilte der Konzern gestern mit. Stattdessen soll nun der Standort Oedelsheim in der Gemeinde Wesertal geschlossen werden.

Hann. Münden: ContiTech soll doch nciht schließen

„Aufgrund der erforderlichen Investitionen in die Infrastruktur beim Erhalt von Oedelsheim ist die Fortführung des 25 Kilometer entfernten Hann. Münden wirtschaftlicher“, hieß es aus dem Konzern. Die Produktion von Silikonschläuchen soll demnach von Northeim nach Hann. Münden und nach Korbach verlagert werden.

Die Fertigung von hochwertigen Formschläuchen bleibe teilweise am Standort Korbach erhalten. Im thüringischen Waltershausen soll die Produktion von Klimaschlauch-Meterware erhalten bleiben. Die Planungen, die Fertigung von Automobilschläuchen in Northeim auslaufen zu lassen, bleibe unverändert. Alle Mitarbeiter an den Standorten würden regelmäßig über den weiteren Stand der Verhandlungen informiert. Auf Basis des bereits im März 2022 verabschiedeten Rahmensozialplans fänden seit einigen Monaten konstruktive Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen statt, hieß es weiter.

Zukunft für Arbeitsplätze noch nicht geklärt

Die Weiterführung des Standortes in Münden kommt überraschend: Noch im Sommer vergangenen Jahres hatte der Konzern mitgeteilt, die Pforten des Werkes zu schließen. Dazu kommt es nun nicht: Welche Folgen die neue Entscheidung für die bestehenden Arbeitsplätze haben wird, war gestern noch unklar. „Die Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften laufen“, sagte Unternehmenssprecher Sébastian Bonset.

Gewerkschaftssekretär Mathias Heiden von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie zeigte sich gestern überrascht über die Presseerklärung des Konzerns. „Wir wollen zunächst bei Betriebsversammlungen in der kommenden Woche unsere Sicht den Kollegen gegenüber erklären“, so Heiden.

Bürgermeister: Wichtig für die Stadt Hann. Münden

„Die Meldung über die geplante Schließung war für die gesamte Stadt ein Schock. Umso mehr freuen wir uns nun darüber, dass die ursprüngliche Entscheidung überdacht wurde und der Standort in Hann. Münden aufrechterhalten wird. Vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Angehörige ist das eine positive Nachricht“, teilte Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg gestern mit. (Thomas Schlenz/Ekkehard Maaß)