Von: Kira Müller

Mit der „neuen“ Tragkraftspritze: Gemeindebrandmeister Karsten Beuermann, Bürgermeisterin der Gemeinde Jühnde Mareike Spielmann, Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers, Ortsbrandmeister Sebastian Luda und Stellvertreter Dennis Rabe sowie Thomas Wille (Brandschutztechnik Müller). Im Vordergrund die erste motorisierte Pumpe der Ortsfeuerwehr Barlissen Ziegler TS 8/8 Baujahr 1952. © Foto: Matthias Freter

Die Feuerwehr Barlissen hat eine neue Tragkraftspritze. Magirus Fire 1500 heißt das gute Stück, kostet rund 16 000 Euro und wiegt 196 Kilogramm.

Barlissen – „Das Herz der Feuerwehr Barlissen schlägt wieder“, so konnten es die Barlisser Feuerwehrleute sowie Vertreter aus der Projektgruppe und dem Feuerschutzausschuss gleich mehrfach in den Grußworten von Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers, Gemeindebrandmeister Karsten Beuermann und Bürgermeisterin Mareike Spielmann am Mittwochabend hören.

Mit dem Herz war die Tragkraftspritze (Pumpe) der Ortsfeuerwehr Barlissen gemeint. Das teilte der Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Dransfeld, Matthias Freter, mit.

Die alte Pumpe Baujahr 1999 war im Frühjahr kaputt gegangen und eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich, heißt es. Da die neue Pumpe aber planmäßig bereits in der Beschaffung war, konnte sie mit Überbrückung durch eine Reserve-Pumpe nun übergeben werden.

Magirus Fire 1500 heißt das gute Stück, kostet rund 16 000 Euro und wiegt 196 Kilogramm. Ein Vier-Zylinder-Reihenmotor in Kombination mit einer zweistufigen Magirus-Feuerlöschkreiselpumpe liefert 1500 Liter Wasser pro Minute bei zehn bar Ausgangsdruck.

Absehbare Investitionen in den Brandschutz werden in der Samtgemeinde Dransfeld über eine Projektgruppe, der neben Vertretern aus Rat und Verwaltung auch Feuerwehrleute angehören, mittel- bis langfristig vorgeplant und dem zuständigen Feuerschutzausschuss des Samtgemeinderates vorgeschlagen.

Neben Ortsbrandmeister Sebastian Luda und seinem Stellvertreter Dennis Rabe freuen sich die 19 Feuerwehrmitglieder der Ortsfeuerwehr Barlissen über die Neubeschaffung, die bei der Übergabe auch gleich eine Einweisung durch Thomas Wille als Vertreter der ausliefernden Firma Brandschutztechnik Müller erhielten. Für Lacher und ungläubige Gesichter sorgte nach der offiziellen Übergabe ein zufälliger Blick auf das Typenschild der neuen Pumpe, der offenbarte, dass die soeben übergebene Pumpe gar nicht die ist, die sie sein sollte. Zwei zur Auslieferung vorgesehene und äußerlich nahezu identische Pumpen 10-1000 und 10-1500 wurden beim Einladen in das Transportfahrzeug versehentlich vertauscht. Die richtige Pumpe 10-1500 wird nun in den nächsten Tagen geliefert.

Für die Barlisser handelt es sich um die vierte motorisierte Pumpe, berichtete Sebastian Luda. Bis 1952 wurde eine durch Pferde gezogene Handdruckspritze eingesetzt.

Danach folgte die erste motorisierte Tragkraftspritze mit einer Leistung von 600 Liter pro Minute bei 6 bar sowie 1970 eine Metz 8/8 und 1999 eine Iveco-Magirus 8/8.

Eine überfällige Verleihung der Ehrennadel der Samtgemeindefeuerwehr an Thomas Wille (Brandschutztechnik Müller) konnte Gemeindebrandmeister Karsten Beuermann bei dieser Gelegenheit auch noch vornehmen.

Thomas Wille hat als ehemaliger Gemeindebrandmeister des Flecken Adelebsen während seiner zwölfjährigen Dienstzeit die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Samtgemeindefeuerwehr insbesondere im Bereich der Truppmannausbildung (früher Grundlehrgang) sowie der Gemeindewettbewerbe fortgesetzt. (Kira Müller)