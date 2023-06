Puntigam ab März 2024 nicht mehr Vorsitzende

Retro-Ausstellung vom Kunstnetz lässt die zehnjährige Geschichte lebendig werden

Von: Petra Siebert

Barbara Brübach überreicht mit Gaby Meyer und Anja Fehrensen einen Blumenstrauß an Lore Puntigam. © Petra Siebert

Das Kunstnetz in Hann. Münden blickt auf zehn Jahre Geschichte zurück. Die Ausstellung mit freiem Eintritt ist noch am Wochenende geöffnet.

Hann. Münden – Im Januar dieses Jahres wurde bei einem ersten geselligen Zusammentreffen der Mitglieder des Kunstnetzes die Idee geboren, im Sommer des Jubiläumsjahres 2023 mit einer großen gemeinschaftlichen Retro-Ausstellung die zehnjährige Geschichte lebendig werden zu lassen.

Hann. Münden: Kunstnetz blickt auf zehn Jahre zurück

Am Samstag (17.06.2023) wurde die Retro-Ausstellung im historischen Packhof auf drei Etagen feierlich eröffnet und sie fand großes Interesse bei den Besuchern. Es präsentiert sich eine spannende Begegnung zwischen Kunst und alten Gemäuern.

Über 40 Kreative des Vereins ließen zehn Jahre Mündener Kunstnetz Revue passieren. Tom Langlotz, das jüngste Mitglied des Gründungsjahres 2013 (als er Mitglied wurde, war er 13 Jahre alt), sorgte an dem Abend für Musik, Tanzen war angesagt. Am Wochenende 24. und 25.06.2023 ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Viele der Werke in der Retro-Ausstellung waren den Besuchern bekannt, es waren aber auch zahlreiche neue Malereien, Fotografien, Grafiken und Skulpturen dabei. Wer genau hinsah konnte auch den künstlerischen Fortschritt einiger Aussteller bemerken. Es wurden die Techniken verfeinert oder auch verändert, oder es kamen neue Techniken dazu.

Ausstellung auch am Wochenende geöffnet

Oft erkannten Besucher an den Exponaten, welchem Künstler sie zuzuordnen sind. Sei es an den leuchtenden Farben, den ausdrucksstarken Motiven oder den besonderen Details. Einige Künstlerinnen und Künstler setzten sich in ihren Werken kritisch mit aktuellen Themen auseinander, in anderen Bildern wurde Humor deutlich, wieder andere regen zum Nachdenken an. Viele Kunstwerke sind einfach nur schön anzuschauen und es wurde die Lebensfreude der Kunstschaffenden deutlich.

Dank ging an Claudia Schulte, die mit einer kleinen Gruppe die Organisation der Jubiläumsausstellung übernommen hat; an Gaby Meyer, die zusammen mit Anja Fehrensen in all den Jahren dafür gesorgt, dass die Vielfalt von Exponaten für Gemeinschaftsausstellungen ansprechend präsentiert wurden; an Barbara Brübach und Astrid Burkhardt, die in den letzten Wochen, unterstützt von Anja Fehrensen, intensiv daran gearbeitet haben, all das Schöne das der Verein in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat, sichtbar und anschaubar zu machen.

Barbara Brübach, hat für die Jubiläumsfeier die Geschichte des Vereins als Zeitstrahl an die Wand geworfen. Astrid Burkhardt hat Tausende von Bildern gesichtet und davon Slideshows zusammengestellt.

Die Vorsitzende dankte Margret Jäckle für die Gründungen des Pinselstrich für Aquarellmalerei, der Gruppe Mixed Media und der jüngsten Werkstatt-Gruppe TonArt zusammen mit Andrea Musiol.

Andrea Möller, die viele Jahre dafür gesorgt hat, das Künstlerhaus sauber zu halten, erhielt vom Vorstand als Dank zum Abschied ein kleines Geschenk.

Hann. Münden: Dank an die Verantwortlichen

Zur Vernissage war auch Bürgermeister Tobias Dannenberg gekommen. Er dankte der Vorsitzenden Lore Puntigam für ihr Engagement und den Künstlerinnen und Künstlern sprach er Anerkennung aus und stellte fest, dass sich das Kunstnetz hier in Münden etabliert hat.



Lore Puntigam hielt einen interessanten und eindrucksvollen Rückblick auf die zehn Jahre. „Ein Geburtstag ist immer ein Anlass, zurückzublicken, das Schöne, was hinter uns liegt dankbar zu erinnern, und über die Gestaltung der Zukunft nachzudenken“. Sie erinnerte daran, dass die Mehrheit der Kreativen der Gründungsphase in den Vorjahren an den Festivals DenkmalKunst 2007, 2009 und 2011 mitgewirkt hatten.

Es waren Uwe Hentze und Anja Fehrensen, die den 2013 geborenen Verein „großgezogen“ haben. „Mit mitreißender Begeisterungsfähigkeit haben sie für einen fulminanten Start des Vereins gesorgt“, berichtete Puntigam.



Puntigam ab März 2024 nicht mehr Vorsitzende

Die erste Gemeinschafts-Ausstellung in der gerade fertig gewordenen Gewerbefläche im sanierten „Eisen-Meurer“ war so erfolgreich, dass daraus die Tradition der FEB entstand. Für den Zusammenhalt des Vereins war und ist die FEB von unschätzbarem Wert. Dieser jährliche „Neujahrsempfang“ schafft viel Öffentlichkeit für die Kunstschaffenden und ist für Münden ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis. Anfänger können ebenso teilnehmen wie erfahrene Kunstschaffende. So erfüllt die FEB eine wichtige integrative Funktion.

Abschließend erklärte Lore Puntigam, dass sie ab März 2024 nicht mehr als Vorsitzende für den 185 Mitglieder starken Verein zur Verfügung stehen wird. (Petra Siebert)