Das Rock for Tolerance im Zeichen der Offenheit: Bands und Sänger sorgten für Stimmung

Von: Kira Müller

Rock for Tolerance mit über 20 Bands und Solokünstlern © Kira Müller

Mehr Toleranz und weniger Lärm waren Motto des Rock for Tolerance 2023. Das zweitägige Festival lockte viele Bands und Besucher auf den Tanzwerder in Hann. Münden.

Hann. Münden – Mehr Toleranz und weniger Lärm – das war das Motto des diesjährigen Rock for Tolerance-Festivals. Am vergangenen Wochenende rockten 21 Bands oder Solosänger die zwei Bühnen auf dem Tanzwerder in Hann. Münden.

Wie jedes Jahr setzte das Festival seinen Schwerpunkt auf Toleranz und gegen Ausgrenzung. Doch in diesem Jahr standen viele Neuerungen an.

Hauptbühne Richtung Weserstein: Schallemissionsmessung

Zum ersten Mal hatten die Veranstalter die Schallemissionen gemessen, da es im vergangenen Jahr Beschwerden wegen zu hoher Lärmbelastung gab. Hierfür wurde die Bühne in diesem Jahr gespiegelt, sodass die Hauptbühne in Richtung Weserstein, weg von der Innenstadt, gerichtet war.

Eine weitere Neuerung sei die Einführung eines „Awareness-Konzeptes“. Dabei handelt es sich um Verhaltensrichtlinien, die allen Menschen ein diskriminierungsund belästigungsfreies Festivalerlebnis ermöglichen sollen. Dem Awareness-Team, die anhand von Regenbogen-Armbinden zu erkennen waren, konnten Unannehmlichkeiten gemeldet werden.

Mit dabei war auch Gleichstellungsbeauftragte Melissa Castillo. Sie klärte über Diversität, sexuelle Belästigung und sexuelle Orientierungen auf.

So war das Rock for Tolerance 2023 Fotostrecke ansehen

Diversität und Sexualität waren auch Thema beim Rock for Tolerance

Auch Julia Erlen und Sabrina von Oesen von der Buchhandlung Winnemuth waren auf dem Gelände und stellten Bücher „mit wichtigen Themen“ zum Verkauf. Um 15 Uhr eröffneten Shellycoat am Freitag das Festival. Doch nach ihnen war noch lange nicht Schluss: unter anderem reiste die alternative Rockband Better Treatment aus Korbach an, Holly Would Surrender kam aus Hamburg in die Dreiflüssestadt.

Neben der großen Bühne gab es weiter hinten auf dem Gelände eine Wohnwagenbühne der Initiative Musikland Niedersachsen. Dort ging es ruhiger zu. Andreas Leinemann aus Duderstadt performte dort mit selbstgeschriebenen Songs und ist „sehr erfreut, dass es Nachwuchsbands gibt und sie durch so ein Festival gefördert werden“.

Der 49-Jährige war nicht zum ersten Mal in Münden: „Ich war vor einigen Jahren schon mal mit meiner Band Marilyn’s Cage beim Rock for Tolerance, daher kenne ich Hann. Münden schon.“

Fanartikel konnten beim Musikfestival gekauft werden

Sandra Calik und ihre Tochter Lucie waren auch bereits zum dritten Mal mit dabei und fanden es toll. Ebenso wie Marina Cichon und Thomas Müller aus Staufenberg und Niestetal, die beide Tage feierten und es „total cool“ fanden. Neue T-Shirts gab es für Anne Dierkes und ihre Tochter. Sie kamen aus der Nähe von Paderborn zum Rock for Tolerance. „Dafür komme ich immer wieder gerne her“, sagt die gebürtige Mündenerin und verbindet das Musikevent mit einem Familienbesuch in der Heimat.

T-Shirts, Bändchen, Aufkleber und andere Fanartikel standen zum Verkauf – so wird das Festival auch finanziert, der Eintritt war kostenlos. Bargeld dabei zu haben, war aber dennoch nützlich, denn neben Kulinarischem wie Flammkuchen gab es auch Getränke und Schmuck zu kaufen. Viva con Aqua war zum ersten Mal auch dabei. Festivalbesucher konnten dort ihre leeren Pfandbecher für den guten Zweck abgeben. (Kira Müller)

Ein dreister Diebstahl ereignete sich beim diesjährigen Festival: Zwei Lautsprecher im Wert von fast 600 Euro wurden von der Bühne geklaut.