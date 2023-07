Städtisches Museum in Hann. Münden feiert 125-jähriges Bestehen

Von: Kira Müller

Skulpturen von Gustav Eberlein sind im Städtischen Museum ausgestellt. Archiv © Archivfoto/ Axel Schmidt

Unter dem Namen „Altertümer- und Eberlein-Museum“ wurde es damals, am 29. Juli 1898, im Mündener Welfenschloss feierlich eröffnet. Heute wird es 125 Jahre alt.

Hann. Münden – Wie Elgard Steinmüller, Geschäftsführerin der Gustav-Eberlein-Forschung, erklärt, sei das Museum als eines der „ältesten kommunalen Museen in Niedersachsen“ aus zwei Wurzeln hervorgegangen: Zum einen sei das untere Turmzimmer der Tillyschanze, in dem eine umfangreiche Altertümer-Sammlung untergebracht war, zu eng geworden.

Bei der Sammlung handelt es sich um geschichtliche Funde, die bei der Aushebung der Baugrube für den Aussichtsturm im Jahre 1881 auf der Tillyschanze gemacht wurden. Die Sammlung umfasste 1887 etwa 1800 Objekte.

Die von der preußischen Denkmalpflege in Angriff genommene Restaurierung des Mündener Schlosses Ende des 19. Jahrhunderts eröffnete die Perspektive „zu angemessenen Räumlichkeiten für diese unterschiedlich ansehnlichen Sammlungen“, heißt es von Steinmüller. Die Überführung geschah im Oktober 1897.

Bildhauer Professor Gustav Heinrich Eberlein ist in Münden aufgewachsen und lebte dort. © Eberlein Forschung

Zum zweiten hatte der Mündener Bildhauer Prof. Gustav Eberlein eine große Anzahl von Gipsmodellen ab 1893 aus Berlin, wo Eberlein wirkt und ein Atelier hatte, in das Mündener Schloss bringen lassen.

Ein ganzer Eisenbahnwagen mit Unikaten

So traf ein ganzer Eisenbahnwagen mit zahlreichen unikaten Gipsmodellen in der Dreiflüssestadt ein, weitere Werke folgten im Frühjahr 1898. Eberlein ergänzte „sein“ Museum kontinuierlich mit den neuesten Schöpfungen aus Plastik, Architektur und Malerei. Heute seien insgesamt über 900 Werke der Skulptur, Malerei und Schriftstellerei bekannt, erklärt Steinmüller.

Eberlein sagte damals: „…Nach meinem Tode würden die Modelle und das ganze Museum in den alleinigen Besitz der Stadt Münden übergehen, mit dem Vorbehalt, daß dieselben als Museum vereinigt bleiben und in keinerlei Weise verbraucht oder vervielfältigt werden dürften, in keinerlei Technik nachgeahmt oder copirt werden dürften.

Sollte dennoch die Copie eines Werkes nothwendig sein, so dürfte dies nur unter staatlicher Controle geschehen.“ Steinmüller: „Leider ist es zu einem notariell beglaubigten Vertrag nie gekommen.“

Die getrennte Gliederung der Präsentationen beider Abteilungen sei über 25 Jahre im Wesentlichen unverändert geblieben, weiß Steinmüller. 1938 habe das Museum durch den damaligen Leiter aber eine völlige Umgestaltung erhalten: „Die verstaubten und vollgepfropften Säle sollen ein anderes, lebendiges Gesicht bekommen.

Man habe kein ,Raritätenkabinett‘ mehr zu erwarten (,Kampf dem Kitsch‘)“, hieß es damals. Die Folge sei gewesen, dass ein großer Teil von Eberleins Werken aus den Museumsräumen entfernt und in nicht öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten im Schloss deponiert wurde, sagt Steinmüller.

„Eine beispiellose Zertrümmerungsaktion“

„Erneute Umbauarbeiten im Schloss in den 1960er-Jahren kamen dem eigenmächtigen Handeln eines nachfolgenden ehrenamtlichen Museumsleiters, um endlich Platz im Museum zu schaffen, zu Gute. Es blieb nicht mehr viel übrig von den Werken Gustav Eberleins.“

Beim Einbau eines neuen Belags auf dem Schlossboden seien zahlreiche originale Gips-Figuren und Entwürfe Opfer einer „beispiellosen Zertrümmerungsaktion“ geworden. „Zerschlagen wurden sie zur Fußbodenpacklage verarbeitet“, erklärt Steinmüller weiter.

Ende der 1970er-Jahre seien zufällig die Dielen des Dachbodens angehoben, der Schutt geborgen und wieder einzelnen Werken zugeordnet worden. Man habe vor einer kaum lösbaren Aufgabe gestanden. 1982 gründete sich die Gustav-Eberlein-Forschung.

So konnten in den 1980er Jahren nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten zwar nur ein Bruchteil der Werke wieder hergestellt werden, aber dennoch konnte so die künstlerische Vielseitigkeit Gustav Eberleins dokumentiert werden, sagt die Geschäftsführerin abschließend.

Römerlager und Werrakeramik

Neben den Dauerausstellungen locken auch Sonderausstellungen Besucher in das Städtische Museum:



Römerfunde

In einer Dauerausstellung wird die Geschichte des Römerlagers Hedemünden gezeigt. Grabungs- und Forschungsergebnisse aus dem 2003 entdeckten römischen Militärlager werden mit über 200 Funden präsentiert. Sie geben Zeugnis von dem Leben im Lager. Rekonstruktionen von Zelt und Ausstattung eines Legionärs sowie abwechslungsreiche Aktivstationen laden im Museum zum Mitmachen ein.



Mündener Fayencen

Diese Dauerausstellung dokumentiert die gesamte Produktionszeit der Mündener Manufaktur von 1732 bis 1854. Zu sehen sind unter anderem Werrakeramik, Überreste zahlreicher Ausgrabungen, Zeugen des Lebens vom frühen Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert. Die Kulturgüter vermitteln auch Erkenntnisse über die heimatliche Geschichte.



Zweiter Abschnitt für Fayencen des Mündener Museums im Welfenschloss wurde am 26. August 1991 eröffnet. © Herbert Till

Sonderausstellungen

Immer wieder werden die Räume des Museums mit verschiedenen Sonderausstellungen gefüllt. Von „FrauenOrte - 1000 Jahre Frauengeschichte“ (2004), über „Elisabeth bin ich genannt – Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg (1510-1558)“ (2010) und „HiHeels und andere Schuhwerke“ (2016) bis hin zu „Die bunte Welt des Einkaufs - Kaufläden und Spielzeug aus der Sammlung Roggors, Durchau im Allgäu“ (2023) standen dabei verschiedene Themen im Mittelpunkt. (Kira Müller)