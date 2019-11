Debatte ist entbrannt: Feuerwehr will eine Halle mehr

Drei Plätze stehen im derzeitigen Feuerwehrgerätehaus am Bohlweg in Landwehrhagen zur Verfügung.

Die Feuerwehr Landwehrhagen bekommt ein neues Gerätehaus. Die Staufenberger Feuerwehr ist mit den Planungen nicht zufrieden. Der Vorwurf: Das Konzept sei nicht zukunftsfähig.

Dass ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr Landwehrhagen gebaut wird, steht außer Frage. Aber darüber, wie es geplant werden soll, ist eine neue Diskussion entbrannt.

Vorgesehen sind derzeit drei reine Stellplätze für Einsatzwagen sowie eine Waschhalle, in der ebenfalls ein Fahrzeug untergestellt werden kann. Die Stützpunktwehr Landwehrhagen verfügt derzeit auch über vier Wagen.

Dazu gehört ein Einsatzleitfahrzeug von der Kreisfeuerwehr und ein Feuerwehrfahrzeug des Katastrophenschutzes, das vom Bund angeschafft wurde, und vom Land Niedersachsen der Feuerwehr Staufenberg in diesem Jahr übergeben wurde.

Mit der jetzigen Planung wäre das neue Feuerwehrgerätehaus für Fahrzeuge bereits voll ausgereizt. Aus Sicht der Staufenberger Feuerwehr kein zukunftsfähiges Konzept.

Das neue Haus benötige eine fünfte Halle

In einem Schreiben an Staufenbergs Bürgermeister Bernd Grebenstein, das auch Thema in der jüngsten Sitzung des Staufenberger Finanzausschusses war, setzt sich die Wehr dafür ein, das neue Haus mit einer fünften Halle für ein weiteres Fahrzeug auszustatten, also vier Stellplätze plus eine Waschhalle. Kein Fahrzeug sollte ständig in der Waschhalle stehen müssen.

Eine vollwertige Waschhalle sei dringend notwendig, „um eine ausreichende und adäquate Fahrzeug- und Gerätepflege zum Erhalt der Einsatzbereitschaft zu jeder Jahres- und Tageszeit nach Einsätzen sicherstellen zu können“, heißt es in dem Schreiben, das Hans-Jürgen Stock, stellvertretender Gemeindebrandmeister, und Benjamin Liese, Ortsbrandmeister von Landwehrhagen, für die Feuerwehr Staufenberg unterschrieben haben.

Die Feuerwehr führt aber noch ein weiteres Argument an. Es bestehe dringender Bedarf für ein „Logistik-/Transportfahrzeug“, um Material der Feuerwehren transportieren zu können. Auch dafür werde ein weiterer Stellplatz benötigt. Zudem sollte aus ihrer Sicht berücksichtigt werden, dass es in den nächsten zehn Jahren zu einer Zusammenlegung von Feuerwehren kommen könnte.

Für eine Zusammenlegung sei eine weitere Fahrzeughalle notwendig

„Sollte nämlich eine Zusammenlegung notwendig sein, ist mindestens eine weitere Fahrzeughalle zwingend erforderlich, um alle notwendigen Fahrzeuge unterbringen zu können“, so die Wehr. Dann könnte die kombinierte Fahrzeug-/Waschhalle als Stellplatz dienen.

Bei einem zukunftsorientierten Gebäude könne es nicht von vornherein das Ziel sein, in fünf bis zehn Jahren „erneut An- oder Umbauten zu tätigen. Ein nachträglicher An- oder Umbau einer Fahrzeughalle wird immer sehr viel kostenintensiver sein, als die primäre Planung einer Fahrzeughalle“, heißt es weiter. Die Wehr könne mit dem Haus, wie es jetzt geplant sei, leben, sagte Benjamin Liese in der Sitzung. Aber die Wehr möchte sich auch nichts vorwerfen lassen müssen, wenn in fünf bis sechs Jahren wieder gebaut werden müsse.

Kein Durchsetzungsvermögen im Finanzausschuss

Im Finanzausschuss konnte sich die Feuerwehr mit ihrer Argumentation aber nicht durchsetzen. Alle Mitglieder waren sich einig, zum jetzigen Zeitpunkt keine fünfte Halle zu bauen. So wies Gerd Hartung (CDU) auf die finanzielle Belastung der Gemeinde hin und auch Ruth Tischer (SPD), Vorsitzende des Ausschusses, argumentierte ähnlich.

Angesichts des Nachholbedarfes in der Gemeinde etwa bei Dorfgemeinschaftshäusern und Straßen fehle zum jetzigen Zeitpunkt das Geld. Hilmar Gengler (CDU) sieht zudem die Gefahr, dass ein Beschluss für eine fünfte Halle in Landwehrhagen, bei anderen Wehren Ängste vor einer Schließung schüren könnte. Und derzeit sei gewollt, dass in allen Orten die Feuerwehren erhalten bleiben, ergänzte Fred Kaduhr (SPD) in der Debatte. Belastbare Zahlen, was eine fünfte Halle kostet, gab es im Ausschuss nicht. Die Rede war von 130.000 bis 150.000 Euro.