Denkmal-Kunst-Festival in fünf Städten: Alle Orte auf einen Blick

Hann. Münden. Das Programm des Denkmal-Kunst-Kunst-Denkmal-Festivals (kurz: DKKD) – vom 29. September bis zum 8. Oktober in allen Fachwerk-Fünfeck-Städten – steht jetzt auf der Webseite www.festival-dkkd.de zum kostenlosen Herunterladen bereit.

Im unteren Teil der Startseite findet sich ein blaues Feld mit der Aufschrift „Katalog der DKKD“, dort klicken. Eine gedruckte Version folgt noch.

In alphabethischer Reihenfolge gibt es in der Broschüre für Duderstadt, Einbeck, Hann. Münden, Northeim und Osterode jeweils eine Stadtkarte, in der die Kunst-Standorte eingezeichnet sind, eine Übersicht über die Denkmäler, die Ausstellungen und anderen Veranstaltungen sowie eine zusammengefasste Veranstaltungsübersicht.

Die Veranstaltungsorte in Hann. Münden verteilen sich von der Wanfrieder Schlagd über Speckstraße und Lohstraße in der Altstadt mit einem Schwerpunkt im Bereich Kirchplatz und als äußerstem Punkt auf der anderen Seite die Rotunde. Im historischen Packhof werden unter anderem Schüler des Mündener und des Gymnasiums aus dem polnischen Chelmno, dem früheren Kulm, Arbeiten zeigen. Außerdem ist eine Gemeinschaftsausstellung des Mündener Kunstnetzes und der Offenen Werkstatt Münden dort zu sehen. Abends im Packhof: Party.

Foto und Videokunst sowie Skulpturen ziehen ins Haus Kohlenhesse ein (Ziegelstraße 18). Im Bürgerkeller (Kirchplatz 11) ist Platz für Veranstaltungen, im Hinterhaus (Ziegelstraße 33) zeigt Hartmut Lerner seine Bilder.

Kunst und Musik gibt es im Gästehaus Tanzwerder. Die St. Blasius Kirche wird mit Dachstuhl, Glockenturm und Türmerwohnung zum Festivalort.

Lotzestraße 7, Markt 8, Lohstraße 12, Speckstraße 7, Sydekumstraße 17, Eisen Meurer und Kemenate (Marktstraße 11 und Vor der Burg 13) sind dabei, aber auch das Geschwister-Scholl-Haus, die Evangelisch-reformierte Kirche, das TG-Heim und das Café Aegidius.

Auch der Natermannturm (Museum der Arbeit) wird aus seinem derzeitigen Dornröschenschlaf geholt und für eine Installation genutzt. In der unteren Langen Straße wird ebenfalls eine Installation präsentiert.

Bei Workshop, Vorträgen, Führungen, Party, Konzerten, Kabarett und Theater sieht man Lokalmatadoren auf der Bühne, aber auch von weither Angereiste.

Eröffnet wird das Festival am 29. September um 16 Uhr in der Stadthalle in Osterode. Der Abschluss findet am 8. Oktober ab 16 Uhr in der Stadthalle Northeim statt.