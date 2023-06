Der Bohlenweg im Moor Hühnerfeld ist wieder für Besucherverkehr geöffnet

Von: Jens Döll

Der Bohlenweg, der durch das Moor Hühnerfeld führt. Laut Naturpark Münden ist er 900 Meter lang. Wegen Reparaturen war er lange geschlossen. © Jens Döll

Reparaturen im Moor Hühnerfeld sind nun abgeschlossen. Über ein Jahr war der Bohlenweg aufgrund kaputter Bohlen und teilweise auszutauschender Unterkonstruktion gesperrt.

Hann. Münden/Staufenberg – Der Bohlenweg am Hühnerfeldmoor auf dem Steinberg im Naturpark Münden ist wieder für den Besucherverkehr geöffnet.

Das teilt der Naturpark mit. „Wir freuen uns, dass wir den Bohlenweg mit Unterstützung des Fachbereichs Umwelt – Landkreis Göttingen – wieder unseren Besucher öffnen können“, wird Sibylle Susat, Geschäftsführerin des Naturparks Münden, zitiert.

900 Meter langer Bohlenweg im Moor Hühnerfeld

Zunächst musste die Finanzierung geklärt werden, damit die Aussicht am Rand des schönen Moores wieder gefahrlos genossen werden kann, heißt es vom Naturpark. 50 Meter am Anfang des Bohlenweges wurden abgebaut, da die Unterkonstruktion nicht mehr zu erhalten war und der Weg durch diesen Teil des Waldes ohnehin gut begehbar ist.

65 Bohlen wurden laut der Mitteilung ausgetauscht. Es sei ein mühsames Unterfangen gewesen, da die Bretter mit der Schubkarre zum Bestimmungsort gebracht werden, die alten Bohlen entfernt und die neuen angenagelt werden mussten. Der Bohlenweg ist insgesamt 900 Meter lang.

Besondere Pflanzen beim Ausblick über Moor Hühnerfeld entdecken

„Nun sind wir froh, dass die Aussicht über das Hühnerfeld, die Informationen über das faszinierende Moor, die besonderen Pflanzen wie den rundblättrigen Sonnentau, die winzige Moosbeere oder das jetzt fruktifizierende Wollgras, das mit seinen weißen Büscheln anmutig im Wind weht, wieder von allen betrachtet und bewundert werden kann“, heißt es von der Geschäftsführerin des Naturparks. „Leider wurden die Absperrungen immer wieder entfernt, Warnschilder abgerissen und die Sperrungen von beiden Seiten des Weges ignoriert“, fügt der Naturpark hinzu.

Dies sei ein großes Problem im Bereich des Naturparks: Immer wieder würden Schilder und Sperrbänder ignoriert.

Absperrungen am Bohlenweg werden ignoriert

Die Absperrungen täglich zu kontrollieren und zu erneuern sei mit drei Landschaftspflegemitarbeitern auf einer Fläche von 45 000 Hektar nicht zu leisten, wird angemerkt.

„Auch während wir auf dem Bohlenweg die Reparaturarbeiten vorgenommen haben, wurden wir immer wieder von Wanderern unterbrochen, die ihren Weg fortsetzen wollten und nicht bereit waren, umzukehren“, berichtet Gerd Kaufmann, langjähriger Mitarbeiter im Naturpark Münden, der den Landschaftspflegetrupp des Naturparks anleitet.

„Wir appellieren an ein faires Miteinander, die Arbeiten im Naturpark nicht zu erschweren, die Mitteilungen und Informationen zu respektieren und nicht zuletzt andere Besucher nicht in Gefahr zu bringen“, so Sibylle Susat. (Jens Döll)