Der Mai in der Region Münden – Weidemonat für die Bienen

Mit dem Imker durch das Bienenjahr

+ © Sebastian Streit Landebahn: Nach erfolgreicher Nektarsuche kehren die Bienen in den Stock zurück. © Sebastian Streit

Im Mai gibt es Nektar in Hülle und Fülle. Es blüht und summt. Imker Sebastian Streit gibt Einblicke ins Bienenjahr in der Region.

Altkreis Münden – Sattes Grün und ein Überangebot an Blüten, so weit das Auge reicht. Nicht umsonst trägt der Mai den Beinamen „Wonnemonat“, was ursprünglich „Weidemonat“ bedeutet und damit auf den Weidegang des Viehs Bezug nimmt. Der Begriff könnte aber auch für die Honigbienen nicht zutreffender sein.

Im Mai blüht und summt es

Am Bienenstock, der Behausung der Bienen, herrscht in dieser Zeit reges Treiben. Am sogenannten „Flugloch“ eines jeden Bienenstocks, das man sich vereinfacht als Start- und Landebahn vorstellen kann, ist nun von früh bis spät ein dauerhaftes Summen zu vernehmen. Bereits kurz nach Sonnenaufgang starten die ersten Arbeiterinnen ihre Erkundungsflüge auf der Suche nach Nektar und Pollen. Sobald eine ergiebige Nektarquelle wie ein Rapsfeld oder Obstbäume von spezialisierten Bienen, den „Kundschafterinnen“ ausgemacht wurde, wird diese Information den anderen Bienen im Stock durch den sogenannten „Schwänzeltanz“ mitgeteilt. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine Art Tanz, der den anderen Bienen im Stock angibt, wo sich eine Nektarquelle befindet. Für die „Entschlüsselung“ des Schwänzeltanzes wurde im Übrigen sogar ein Nobelpreis verliehen. In unserer Region ist das gelbe Blütenmeer des Rapses die mit Abstand wichtigste Nahrungsquelle und kann damit zurecht als Bienenweide bezeichnet werden.

Bienen fangen Nektar zu sammeln

Der frisch gesammelte Nektar wird im Bienenstock in die vorbereiteten Honigwaben eingelagert, dabei mit bieneneigenen Stoffen vermischt und gleichzeitig wird der Wassergehalt des Nektars reduziert – aus Nektar wird so über die Zeit Honig. Bienen gelten gemeinhin als äußerst fleißige Tiere, was sich zu Recht bestätigen lässt: Für 500 Gramm Honig müssen die Arbeiterinnen zwei bis sieben Millionen Blüten besuchen. Dabei legen sie eine Strecke zurück, die dem dreifachen Erdumfang entspricht.

Der Wonnemonat erweist sich aufgrund des Überangebotes an Blüten also nicht nur als Augenweide für den Menschen, sondern tatsächlich auch als Weidemonat für die Bienen. Beim Sammeln von Nektar und Pollen bestäuben sie gleichzeitig eine Vielzahl der Kulturpflanzen. Eine Tatsache, der es nicht nur am Weltbienentag am 20. Mai eines jeden Jahres zu gedenken gilt. Der Überfluss im Mai ermöglicht den Bienen auch ein in ihrer Biologie fest verankertes Verhalten: Die Teilung eines Bienenvolkes in zwei Völker. Man spricht in diesem Zusammenhang vom „Schwärmen“.

Durch imkerliche Eingriffe kann die Teilung eines Volkes kontrolliert erfolgen. Kommt es dennoch zu Schwärmen, so lässt sich der ausgezogene Teil eines Volkes zunächst traubenförmig auf einem Ast nieder. Identifizierte Bienenschwärme können den lokalen Imkern oder Imkervereinen gemeldet werden, da die Honigbienen ohne Zutun geringe Überlebenschancen haben. (Sebastian Streit)

