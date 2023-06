Der Ruf der jungen Uhus: Flügge gewordene Eulen in Mündener Wallanlagen zu hören

Von: Eike Rustemeyer

Teilen

Klein, aber Uhu: die Mündener Nachwuchs-Eulen in ihrem Tagesversteck. © Margitta Hild

Im Mai haben sie das Nest im Hampeturm verlassen, nun halten sich die zwei Jungvögel im umliegenden Park auf.

Hann. Münden – Die beiden jungen Uhus, die im Mai ihre Brutstätte im Hampeturm verlassen haben (wir berichten), scheinen sich aktuell gut in den Mündener Wallanlagen eingelebt zu haben. Das berichtet Stefan Schäfer vom Naturschutzbund (NABU) Altkreis Münden.

Die Bauzäune vor dem Hampeturm, mit welcher die Stadt eine Schutzzone für die Vögel errichtet hatte, wurden bereits abgebaut. Schäfer erklärt, dass die Uhus etwa nach acht Wochen eine erste Flugfähigkeit entwickeln würden.

Das bedeute jedoch nicht, dass die Jungvögel bereits völlig unabhängig sind.

Nach wie vor seien sie darauf angewiesen, von den Altvögeln gefüttert zu werden. Um eine frische Essenslieferung erhalten zu können, riefen die Jung-Uhus nachts nach den Altvögeln. Tagsüber versteckten sie sich in den dichten Baumkronen der Wallanlagen.

Bis sie selbstständig jagen können, sei es bereits Spätsommer, vermutet Schäfer. Spätestens im Herbst seien die Jungvögel dann bereit, sich ein eigenes Revier zu suchen und sich auf Partnersuche für das kommende Frühjahr zu begeben.

Die im Hampeturm geschlüpften Uhus könnten ein Grund dafür sein, dass in diesem Jahr keine Wanderfalken in einer der vom NABU und der Stadt geschaffenen Brutmöglichkeiten ausgebrütet worden sind, sagt Schäfer.

Die Stadt bitte nach wie vor darum, Rücksicht auf die Uhu-Nachkommen zu nehmen, lässt Schäfer ausrichten.

Vonseiten der Stadt werde appelliert, Hunde im Bereich der Wallanlagen weiterhin an der Leine zu führen. Außerdem solle zu Uhus, welche auf dem Boden sitzen, ein angemessener Abstand eingehalten werden. Die Uhus benötigten einiges an Platz, um sich in die Höhe aufzuschwingen. (Eike Rustemeyer)