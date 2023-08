Die Münden-App ist da

Teilen

Unterwegs in der Stadt mit der neuen App: Unsere Volontärin Jenny Breiding hat sich gleich auf den Weg gemacht, um sie zu testen. Unser Bild zeigt sie auf der historischen Werrabrücke am Eingang zur Altstadt. © Ekkehard Maass

Die neue Münden-App ist am Start. Sie informiert über Geschäfte, Lokale, Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte und Veranstaltungen der Stadt und lädt zu Rundgängen ein.

Hann. Münden – Die Stadt Hann. Münden hat am Mittwoch mit der Münden-App für das Smartphone ein weiteres digitales Angebot für Mündener und Besucher der Stadt vorgestellt. Sie zeige alles, was für Münden wichtig sei, in einer Hand, sagte Bürgermeister Tobias Dannenberg bei der Präsentation. „Eine App aus Hann. Münden für Hann. Münden.“ Und das kostenlos.

Bei dem Projekt gehe es aber vor allem auch darum, so Tobias Vogeley, Citymanager und Wirtschaftsförderer der Stadt, Einzelhändler und Gastronomen zu stärken, die bis heute unter den Folgen der Coronapandemie litten. Lockdowns und Einschränkungen in den Geschäften hätten zu starken Umsatzeinbußen durch schwindende Kundenbesuche geführt.

Mit der App sollen wieder mehr Besucher anregen, Geschäfte und Lokale zu besuchen. Finanziert worden sei die App über Fördergeld aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, der Städten und Gemeinden helfen soll, die Folgen der Pandemie zu bewältigen.

Rund 55 000 Euro habe die App gekostet, so Vogeley. 90 Prozent werde über die Förderung finanziert, die Stadt trage zehn Prozent der Kosten. Entwickelt hat die App ein Mündener Unternehmen, die Sorum GmbH, die sich gegen drei Mitwerber durchgesetzt hat. Das Besondere an der Münden App seien die vielen spielerischen Elemente, mit denen die Nutzer die App entdecken können. Es gebe nicht nur Informationen, es werde mehr geboten, sagte Micha Müller-Zitzke, Geschäftsführer der Sorum GmbH.

Er verglich die Angebote der Münden-App mit einer Art Schnitzeljagd durch die Geschäfte und Lokale der Stadt. So gebe es auch ein Bonussystem. Händler böten über die App Coupons mit besonderen Angeboten an.

Die App informiert über Geschäfte, Lokale, Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte und Veranstaltungen, bietet aktuelle Informationen zur Stadt und lädt zu Themen-Rundgängen ein.

Das Ganze, so Vogeley, soll keine Konkurrenz zu den bestehenden klassischen Stadtführungen sein, sondern sie vielmehr ergänzen.

Die App ist nicht das einzige digitale Angebot der Stadt für Besucher. Mitte Juli stellte sie vier Stelen vor, die an zentralen Orten der Stadt stehen und über Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und Touren informieren. Bedient werden sie über ein Display. Zwei Wochen zuvor hatte Hann. Münden Marketing GmbH eine digitale Stadtführung per Smartphone präsentiert. Auch diese Projekte wurden maßgeblich mit Fördermittel finanziert. (Ekkehard Maass)