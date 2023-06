Die Villa war brechend voll: Als die Bücherei noch im Gewerkschaftshaus war

Hann. Mündens Geschichte

+ © Privat 1982: Damals war die Villa am Feuerteich Sitz des DGB und der Stadtbücherei. Die Stadtgärtnerei kultivierte den Riesenbärenklau als Gartenpflanze. Repros: Stadtarchiv/Stefan Schäfer © Privat

Nicht immer war das Welfenschloss der Ort, an dem die Hann. Mündener ihre Bücher ausleihen konnten.

Hann. Münden – Am 8. April 1983 wurde die Bücherei im Welfenschloss eröffnet. Zuvor hatte sie über zwei Jahrzehnte eine Bleibe im vormaligen Gewerkschaftshaus am Feuerteich.

Mitte der 1950er Jahre hatte sich das Leben in der Bundesrepublik, ein Jahrzehnt nach Ende des Krieges, stabilisiert. Das Wirtschaftswunder zeigte auch seine zarten Knospen in Münden. 1956 war das Jahr der ersten hauptamtlichen Besetzung einer Stelle in der nunmehr als Stadtbücherei firmierenden Einrichtung.

Aus der Enge der alten Volksbücherei unter der Schlosskapelle zog sie 1962 in die herrschaftliche Villa am Feuerteich. Von den Gebrüdern Baurmeister um 1863 errichtet und lange von Landrat Wilhelm von Düring bewohnt, diente sie später zeitweise als Sitz der Kreisleitung der NSDAP, nachfolgend der britischen Militärregierung. Vielen älteren Mündenern dürfte der Name Gewerkschaftshaus noch in Erinnerung sein. Eine Neonleuchtschrift lautete DGB.

Aber auch die Stadtbücherei mit bis zu 20 000 Büchern hatte bis Ende 1982 hier ihre Heimat. Frau Holzapfel leitete sie über viele Jahre. Das entspricht einer Verzehnfachung des Angebots gegenüber den Vorkriegsjahren. Sie war daher brechend voll und bot den Leserinnen und Lesern eher eine eingeschränkte Aufenthalts- und Lesequalität.

Die Villa, mit der bis heute bestehenden Grünanlage, die von der Marmorskulptur von Gustav Eberlein und stattlichen Bäumen heute noch Großzügigkeit versprüht, sollte seinerzeit einer erweiterten Stadtranderschließungsstraße weichen, die den Bahnhof mit dem Vogelsangweg verbinden sollte. Von dieser Ursprungsplanung wurde zugunsten der kleineren, heutigen Lösung abgewichen.

Die Idee zu einer Wiederansiedlung der Bücherei im Welfenschloss wurde 1979 zwischen dem Land und der Stadt geboren. Unter dem Begriff des Kulturellen Zentrums Welfenschloss, sollten sich zu dem seit 1898 hier beheimateten Museum, das Archiv und die Bücherei und die Kreisvolkshochschule gesellen.

+ Büchereiangestellte Romy Paddags bereitete den Umzug der alten Stadtbücherei vor. © Privat

So einfach und so einleuchtend die Idee, so komplex die Umsetzung. Das Innere des Schlosses bestand aus einer mehrfach umgebauten Fachwerk-Holz-und Mauerwerksarchitektur, die mit den neuen Nutzungsideen nicht in Einklang zu bringen war.

Die zweite und dritte Geschossdecke, sowie alles Fachwerk und Mauerwerk wurden abgebrochen und neue Decken in stahlbetonbauweise eingezogen. Die nunmehr wiedergewonnene Weite ist am besten am Rittersaal abzulesen, aber auch in der Bücherei. Zu einem Einzug der Kreisvolkshochschule kam es nicht, da das Gericht weiterhin Raumbedarf für Verhandlungsräume im Werraflügel beanspruchte.

40 Jahre sind seit der Einrichtung der Bücherei im Welfenschloss an den Menschen, Medien und den Einrichtungsgegenständen nicht spurlos vorbeigegangen. In den 1980er Jahren kündigten sich zaghaft Homecomputer an. Internet und Smartphone, E-Book-Reader wurden derweil zu festen Begriffen.

Doch eines bleibt. Ein gedrucktes Buch mit Seiten und seiner ganz speziellen Haptik bildet auch weiterhin das Rückgrat des Lesens. Das drückt sich sogar in der Büchereistatistik aus. Auf eine Ausleihe eines elektronischen Mediums kommen drei physische Ausleihen und das konstant seit etwa fünf Jahren. Offensichtlich bevorzugt der Mensch etwas Greifbares zwischen seinen Händen. (Stefan Schäfer)