Die Wallanlage in Hann. Münden blüht jetzt bunt

Von: Petra Siebert

Ein dickes Lob sprachen Evelyn Schimek, Sabine Schmidt, Heidemarie Bode und Bettina Kallausch der Stadtverwaltung und dem Fachdienst Grünanlagen aus. © Petra Siebert

Naturschützer hatten sich im vergangenen Jahr für mehr Wildwuchs eingesetzt. Die Stadt reagierte darauf und kam den Bitten für mehr Bienenfreundlichkeit nach. Nun gab es „dickes Lob“ dafür.

Hann. Münden – Es war vor einem Jahr, als einige Naturschützer die Mähroutine in den Wallanlagen kritisierten. Für sie war es nicht nachvollziehbar, dass auf der einen Seite die Beschilderung die Wallanlagen als bienenfreundlich auszeichnete, auf der anderen Seite jedoch der Rasen mit Blüten regelmäßig kurz geschoren wurde. Sie trafen sich vor Ort und überlegten wie sie die Stadtverwaltung überzeugen könnten, den Rasen den Sommer über wachsen zu lassen.

Vor einigen Tagen trafen sich einige der Naturschützer wieder am gleichen Ort. Doch diesmal nicht, um negative Kritik auszuüben, sondern um sich an den Blühinseln in den Wallanlagen zu erfreuen und der Stadtverwaltung sowie dem Fachdienst Grünanlagen ein dickes Lob auszusprechen.

Für die Bienen in den Mündener Wallanlagen: Weniger Rasenmähen und mehr Blühinseln

Was war geschehen? Nach dem ersten Treffen war Bettina Kallausch, eine der Naturschützerinnen, in die Bürgersprechstunde zum Bürgermeister gegangen und hat das Thema vorgebracht, er habe versprochen sich zu kümmern. Auch während einer Ratssitzung hatte sie ihr Anliegen, vorgebracht.

Vermutlich haben die Argumente gefruchtet, denn in diesem Jahr werden nur einige Rasenflächen gemäht, Blühinseln bleiben erhalten. „Auch die Hecken werden nicht mehr so stark zurückgeschnitten, sodass die Brombeer- und Holunderbüsche blühen und die Beeren den Vögeln Nahrung bieten“, freut sich Kallausch. Inzwischen habe sie auch vermehrt Wildbienen dort gesehen.

Lebensraum für Insekten und Vögel in den Wallanlagen

„Nun bieten die Wallanlagen den Bienen, Hummeln, Käfern und andere Insekten sowie Vögeln wichtigen Lebensraum“, sagt Evelyn Schimek, die sich der Gruppe angeschlossen hat. Sie freue sich sehr, dass der Vorschlag, Blühinseln zu lassen, von der Stadtverwaltung angenommen wurde.

Auch Sabine Schmidt zeigte sich erfreut, dass sich die Kritik gelohnt und sich so das Mähverhalten geändert habe. „Ich fände es sehr schön, wenn in den nächsten Jahren noch zusätzliche Rabatten mit bienenfreundlichen Pflanzen in den Wallanlagen angelegt würden“.

Das könnte sich auch Heidemarie Bode gut vorstellen. „Ich kenne die Wallanlagen von Kindheit an und früher gab es viele Blumenrabatten“. Doch zunächst sei sie positiv überrascht, dass der Wunsch nach Blühwiesen erfüllt wurde und die Wallanlagen auf dem besten Weg sind, Insekten, Vögeln und kleineren Wildtieren Lebensraum zu geben.

Der Wunsch der Naturschützer vor einem Jahr, über diese Angelegenheit Gras wachsen zu lassen, ist in Erfüllung gegangen.