Dieseldiebe zapften Lkw auf Firmengelände in Münden an

© Symbolbild Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Symbolbild Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Hann.Münden – Zwei Mal schlugen Dieseldiebe in den vergangenen Tagen auf einem Mündener Firmengelände zu.

Unbekannte haben in zwei Nächten Dieselkraftstoff aus Lkw auf einem Mündener Firmengelände entwendet. Beim zweiten Mal wurden sie wahrscheinlich gestört.

Zuletzt entwendeten die Täter zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag 7.30 Uhr, bei dem Unternehmen an der Göttinger Straße rund 200 Liter Diesel aus einem Lastwagen. Dabei gelangte auch Kraftstoff auf das Firmengelände. In der Tanköffnung befand sich am Samstagmorgen noch ein Schlauch, und neben dem Lkw standen drei Kanister, die nicht der Firma gehören. Vermutlich wurden die Diebe gestört.

Wie die Polizei Münden mitteilte, wurden bereits einige Tage zuvor auf dem gleichen Firmengelände 150 Liter aus einem Lkw abgezapft.