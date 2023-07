Digital durch Hann. Münden: Stadt präsentiert Stadtführung per Smartphone

App zum download

+ © Stadt Hann. Münden Auch Herzogin Elisabeth (1510-1558) führt digital durch die Geschichte der Stadt. Unser Bild zeigt sie vor der virtuellen Rekonstruktion des Welfenschlosses, wie es zum Ende des 16. Jahrhunderts aussah. Eingeblendet ist Stadtführerin Sabine Lohmann in der Rolle der Herzogin und Reformatorin. © Stadt Hann. Münden

Die Stadt Hann. Münden präsentiert Stadtführung per Smartphone. Besucher können sich eine App herunterladen und an zwölf Stationen auf historische Zeitreise gehen.

Hann. Münden – Hann. Münden ist um eine Attraktion reicher. Am Freitag (30.06.2023) präsentierte Matthias Biroth, Tourismusmanager der Hann. Münden Marketing GmbH (HMM), bei einem Rundgang die neue digitale Stadtführung per Smartphone.

Hann. Münden: mit App auf Stadtrundgang gehen

Besucher können sich eine App herunterladen und an zwölf Stationen auf historische Zeitreise gehen. In dem Moment, in dem sie die Kamera ihres Handys auf eine der ausgewählten Sehenswürdigkeiten richten und die Tour starten, tauchen Bilder aus vergangenen Zeiten auf. Per Audio-Spur gibt es die Informationen dazu.

+ Hafenstadt Münden: Das Bild zeigt die Wanfrieder Schlagd als mittelalterlichen Umschlagplatz. © Stadt Hann. Münden

An acht der zwölf Stationen werden Stadtführer eingeblendet. Startpunkt ist am historischen Rathaus. Von dort geht es weiter auf den Platz dahinter, wo bis 1904 die frühere Lateinschule stand, weitere Stationen sind unter anderem die St. Blasius-Kirche, die Forstbotanische Fakultät, die historische Werrabrücke und der frühere Hafen an der Schlagdspitze. Zu den Höhepunkten gehört das Welfenschloss. Dort führt Herzogin Elisabeth (1510-1558), dargestellt von Stadtführerin Sabine Lohmann, durch die Geschichte ihrer Zeit und ein 360-Grad-Panorama zeigt, wie die herzogliche Residenz Ende des 16. Jahrhunderts mit dem Eingangstor und dem dritten Flügel aussah.

2,3 Kilometer ist der Rundgang lang und dauerte etwa 75 Minuten. Die digitale Tour versteht Biroth nicht als Konkurrenz zu den bestehen Stadtführungen, sondern sieht sie vielmehr als Ergänzung. Sie sei vor allem auch ein Angebot für jüngere Menschen. Es ist kostenlos.

Finanziert über Fördermittel

Für diesen virtuellen Stadtrundgang hat die HMM nach einer Ausschreibung die Freiburger Agentur „Extended Vision“ beauftragt, die ähnliche Projekte bereits in anderen Städten verwirklicht habe, so Biroth. „Augmented Reality“ heißt das Stichwort.

Finanziert worden sei das Vorhaben aus Fördermitteln des Projekts „Perspektive Innenstadt!“, Projekt des Landes mit Fördergeld der Europäischen Union, um Kommunen bei der Bewältigung der Pandemiefolgen zu unterstützen. Rund 55 000 Euro standen laut Biroth zur Verfügung. Der Eigenanteil der Stadt lag bei etwa zehn Prozent. Rund 40 000 Euro habe die App schließlich gekostet. Mit dem Rest sei ein Tourguide-System für die klassischen Stadtführungen angeschafft worden. (Ekkehard Maaß)