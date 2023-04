Kleine Raupen Nimmersatt: Distelfalter-Raupen in der Bücherei Hann. Münden anzuschauen

Von: Kira Müller

Raupen des Distelfalters in einem Aufzuchtglas in der Stadtbücherei. © Eike Rustemeyer

Distelfalter-Raupen sind in der Bücherei in Hann. Münden anzuschauen. Vor allem Kindergarten-Gruppen sind dazu aufgerufen, sich in der Bücherei anzumelden und einen Termin zu vereinbaren.

Hann. Münden – Als Bücherwürmer dürften sie nicht durchgehen, auch wenn sie vorübergehend in der Stadtbücherei Hann. Münden zu finden sind: Gemeint sind die Raupen des Distelfalters. Das teilte die Stadt gemeinsam mit der Stadtbücherei mit. In der vergangenen Woche kamen die frisch geschlüpften Raupen in der Bücherei an.

Hann. Münden: Raupen in der Bücherei

Sie werden sich Mitte Mai verpuppen, um sich dann in Schmetterlinge zu verwandeln. Ende Mai soll es soweit sein und dem ersten Flug in die Natur steht nichts mehr im Wege – dann vermutlich direkt von einem Fenster der Bücherei aus.

Wie Mitarbeiterin Kirsti Dennl erklärt, lädt die städtische Einrichtung bis dahin dazu ein, die Raupen in Augenschein zu nehmen und etwas über den Distelfalter und dessen Lebensgewohnheiten zu erfahren.

Kirsti Dennl von der Stadtbücherei Hann. Münden lädt dazu ein, mehr über das Leben des Distelfalters und Fluginsekten im Allgemeinen zu erfahren. © Eike Rustemeyer

Vor allem Kindergarten-Gruppen sind dazu aufgerufen sich in der Bücherei anzumelden und einen Termin zu vereinbaren: „Auf die Kinder warten neben den Raupen viele Informationen rund um die fliegenden Insekten, die wir gemeinsam in einem Gespräch herausarbeiten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die Kleinen schon über Schmetterlinge wissen.

Zudem wird aus dem Buch der „Kleinen Raupe Nimmersatt“ vorgelesen, in dem Schritt für Schritt die Entwicklung von der kleinen Raupe bis hin zum stolzen Schmetterling beschrieben wird.“ So konnte der Kindergarten Fuldablick den Nachwuchs auf Zeit bereits begutachten.

Raupen des Distelfalters findet man oft an der Großen Brennnessel

Beim Distelfalter handelt es sich um eine Wanderfalterart, die weite Strecken zurücklegen kann. Wie der Name bereits verrät, trifft man diese Schmetterlingsart unter anderem in Gebieten an, in denen viele Disteln vorkommen.

Die Raupen des Distelfalters findet man oft an der Großen Brennnessel. Sie ist eine der wichtigsten Futterpflanzen der Larven dieser Schmetterlingsart.

Darüber hinaus werden unter anderem Wegerich und Malvengewächse als Nahrungspflanzen genutzt. Erwachsene Falter suchen im Sommer dann oft Distelblüten und den bei etlichen anderen Arten ebenfalls sehr beliebten Schmetterlingsflieder zum Trinken von Nektar auf. (Kira Müller)