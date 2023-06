„Do it yourself“: Arbeitsförderung präsentiert Projekt-Ergebnisse in Münden

Von: Eike Rustemeyer

Alles selbst gemacht: Carsten Jantzen (links) blättert in einem Waldkräuter-Rezeptbuch und Milan Finke zeichnet mit einem Pantografen. © Eike Rustemeyer

Auf dem Kirchplatz stellten die Teilnehmer der Aktion ihre innovativen Ideen zur Wiederverwertung alltäglicher Dinge aus.

Hann. Münden – Alltagsgegenständen ein zweites Leben schenken, anstatt sie wegzuschmeißen. Wie einfach das gehen kann, haben Teilnehmer des „Passt! - Projektarbeit stärkt Stärken“-Projektes der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) auf dem Kirchplatz in Hann. Münden zur Schau gestellt.

An einem Stand am Übergang zur Langen Straße präsentierten sie unter dem Motto „Do it yourself“ selbsthergestellte Dinge mitsamt Anleitungen zum Nachbasteln.

„Aus den Dingen, die täglich um uns herum sind, kann man so viel rausholen“, sagte Milan Finke, einer der Projektteilnehmer. Vier Monate lang habe die Gruppe überlegt, geplant und gewerkelt. „Dabei konnte sich jeder mit seinen Stärken und Interessen einbringen“, berichtete er.

Da Finke selbst gerne zeichne, sei ihm die Idee eines Pantografen gekommen, der hauptsächlich aus Holz- und Metallresten besteht.

Eine Vielzahl von Ideen

Carsten Jantzen, ein weiterer Teilnehmer, zeigte sich stolz auf die Vielfältigkeit der recycelten Gegenstände: „Wir haben hier Blumenampeln aus Milchverpackungen, Brettspiele aus Schuhkartons und ein Rezeptbuch, für das man nur heimische Kräuter aus dem Wald braucht“, sagte er. „Wir wollen mit unserem Stand die Leute begeistern“, ergänzte Finke, der freundlich und wortgewandt vorbeigehende Passanten ansprach.

Da einige fälschlicherweise annahmen, dass die Teilnehmer des GAB-Projektes ihre Gegenstände verkaufen wollen, hatte Finke spontan ein Schild mit der Aufschrift „Keine Sorge, wir verkaufen nichts!“ gezeichnet. „Es geht nur darum, zu zeigen, wie man es selber bauen kann“, sagte er. Gerade Eltern mit jüngeren Kindern hätten sich sehr für die Bauanleitungen interessiert, die via QR-Code-Scan mit dem Smartphone aufrufbar waren.

Das steckt hinter dem Projekt

„Es geht vor allem darum, individuelle Stärken zu fördern“, sagte Marianne Schaumburg, Leiterin des „Passt!“--Projektes. In vier Monaten Vorbereitungszeit würden die Teilnehmer mit der Unterstützung von Anleitern in den Werkstätten und anderen Räumen der GAB ein Projekt wie die „Do it yourself“-Aktion vorbereiten.

Da es sich bei den Teilnehmern von der Agentur für Arbeit vermittelte erwerbslose Menschen handelt, sei laut Schaumburg das oberste Ziel: „Die Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und weiterzuqualifizieren.“ (Eike Rustemeyer)