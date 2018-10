Mehr als 500 Besucher kamen zum Weinfest auf dem Doktorwerder

Als Veranstalter rechnete die Hann. Münden Marketing Gesellschaft (HMM) mit Tourismusmanager Matthias Biroth mit 200 Besuchern, doch wie es gegen 15 Uhr aussah, war die 500-Besucher-Grenze schon überschritten und es strömten weitere Menschenmassen auf die Flussinsel, angelockt von dem Flair auf dem Doktorwerder. Es waren Familien mit Kindern, Paare, viele junge Menschen, eigentlich alle Altersgruppen, dabei.

Der Altweibersommer erinnerte noch einmal an den vorangegangenen Jahrhundertsommer. Auch für den Wein soll es, so hörte man immer wieder von Weinkennern unter den Gästen, ein Jahrhundert-Jahrgang werden.

Viele Besucher nutzten das Fest, um gute Freunde und alte Bekannte zu treffen, Leckereien zu verspeisen und natürlich den Wein genießen. Für den Rebensaft aus unterschiedlichen Anbaugebieten sorgte die Mündener Weinhandlung Beuermann. Die Auswahl an Rot-, Weiß- und Roséweinen war groß. Angefangen von trocken über spritzig bis hin zu lieblich wurde den Besuchern der Wein beschert, jeder fand seinen Favoriten.

Am gefragtesten war trockener Pfälzer Weißwein. „Mit einem so großen Andrang haben wir nicht gerechnet“, sagte Heike Beuermann. Sie musste zwischendurch für Nachschub sorgen.

+ Für gute Musik zu Wein und Flammkuchen: Dafür sorgte die Gruppe Challenge. © Petra Siebert

Besonders angetan waren die Besucher davon, dass der Wein in Gläsern und nicht in Plastikbechern ausgeschenkt wurde. Wer lieber etwas anderes trinken wollte, der wurde vom Team der Szenekneipe TschaTscha mit Cocktails und anderen Getränken versorgt. Für die Musik sorgten die Gruppen „Challenge“ mit Country, Blues und Rock ‘n’ Roll, sowie die Mündener Formation „More Songs About Sex“, die sich musikalisch zwischen Punk und Grunge bewegt.