Drei Tage Kirmes in Gimte mit Barbie, Ken und Vicky und den starken Mädchen

Von: Petra Siebert

Barbie und Ken haben sich dem Gimter Kirmesumzug angeschlossen. © Petra Siebert

Der Umzug war der Höhepunkt der dreitägigen Kirmes in Gimte (01.-03.09.2023). Viele örtliche Gruppen nahmen teil und zeigten ihre Wagen und Kostüme.

Gimte – In Gimte herrschte drei Tage der Ausnahmezustand, denn auf dem Festplatz im Weserort wurde Kirmes gefeiert, zu der die Arbeitsgemeinschaft „Kirmes Gimter Vereine“ eingeladen hatte.

Höhepunkt war der Festumzug am Sonntag durch den Ort mit den Kapellen „Musikverein Ermschwerd“ und „Musikzug Kleinalmerode“. Die örtlichen Vereine, Gruppen, die Feuerwehr und die Kita hatten mit tollen Ideen, viel Kreativität und Einfallsreichtum die Motivwagen und Fußgruppen bestückt und ihre Kostümierungen entworfen.

Bei schönstem Sommerwetter waren viele Zuschauer auf den Beinen, die meisten schauten sich den Umzug gleich zwei Mal an. Auf den Straßen herrschte reges Treiben, denn die Kinder füllten sich die Taschen mit Süßigkeiten, die von den Wagen in die Menge geworfen wurden. Die schönsten Wagen und Fußgruppen wurden prämiert.

Erster Platz geht an „Vicky und die starken Mädchen“ sowie „we are the Bulldozer“

Den ersten Platz im Bereich Fußgruppe sicherte sich die Show- und Gardetanzsparte des Tuspo Weser Gimte mit dem Thema „Wickie und die starken Männer, abgeändert auf dem Banner in Vicky (so der Name der Spartenleiterin) und die starken Mädchen (denn die Garde besteht nur aus Mädchen).

Diese große Gruppe in ihren nordischen Kostümen zog bewundernde Blicke auf sich. Die B-Jugend Tuspo Weser Gimte errang mit dem Thema „we are the Bulldozer“ den ersten Platz in der Wagengruppe.

Auch Barbie (Moritz Knudsen) und Ken (Florian Dressler), hier als Krankenschwester und Arzt, waren dabei. „War schlecht das letzte Kirmesbier, Barbie und Ken helfen dir“, damit landeten sie auf Platz zwei der Fußgruppen.

„Schon damals war es unsere Masche, auch heute noch spielen sie ohne Asche“, machten die Oldies vom Tuspo deutlich und belegten damit im Bereich Motivwagen den zweiten Platz. Die Arge und die Jury waren der Meinung, dass alle teilnehmenden Gruppen und Wagen Gewinner sind, deshalb belegten alle in beiden Kategorien den dritten Platz.

Drei Tage Kirmes: Kindertag, Partypower und Frühschoppen

In aufwendige Verkleidungen und als Tiere geschminkt befanden sich die Kita-Kinder on African Tours.

Die Feuerwehr war mit mehreren Wagen und Gruppen vertreten. „Wo früher Platz für Retter war, sind Klimakleber heute da“, „für Verbrenner bald das Aus, müssen wir nun wieder so raus?“, war die Frage, zu der Feuerwehrleute eine Handlöschspritze hinter sich herzogen.

„Die Feuerwehr ließ sich nicht lumpen, danke fürs Kellerauspumpen“, war auf dem Banner des 1. FC Gimte zu lesen. Und den üblichen Kirmesschnaps gab es am Straßenrand gegen eine Spende in die Kirmeskasse.

An den drei Tagen kamen alle auf ihre Kosten, die Senioren am Freitag beim Kaffeetrinken, die Jüngsten am Freitag beim Kindertag mit Disco, die Jugendlichen bei der Zeltdisco. Am Samstag wurden Vertreter der örtlichen Vereine und der Ortsrat mit Kapelle zum Festplatz an der Weser begleitet, danach gab’s danach Partypower im Festzelt. Mit dem traditionellen Frühschoppen nach dem Festumzug klang am Sonntag die Kirmes aus.