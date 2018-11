Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Hann. Münden

Totalschaden in Hann. Münden: Die Polizei schätzt den Schaden am Pkw auf rund 80.000 Euro.

Auf der Haarthstraße in Hann. Münden ereignete sich am Sonntag ein schwerer Unfall. Drei Menschen wurden verletzt - einer von ihnen schwer.

Bei einem Alleinunfall auf der Haarthstraße in Hann. Münden sind am Sonntagvormittag drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Bei dem schwer verletzten Opfer handelt es sich um einen 46-jährigen Mann aus Hann. Münden. Die beiden anderen Fahrzeuginsassen waren zwei junge Männer aus Nordrhein-Westfalen im Alter von 22 Jahren.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr an der Einmündung zur Kohlenstraße. Nach Angaben der Polizei hat der Fahrer des Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht, wo der Wagen nach etwa 50 Metern zum Stehen kam.

Unklar war am Sonntag noch, wer den Wagen gefahren hatte. An dem Fahrzeug, einem BMW 640 Diesel, entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 80.000 Euro.

An der Unfallstelle im Einsatz waren auch die Feuerwehr Hann. Münden und der Rettungshubschrauber. Die Straße wurde für die Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Karte: Hier ereignete sich der Unfall in Hann. Münden

Mitte November 2018 gab es auf der A7 bei Hann. Münden einen schweren Unfall: Dabei entstand hoher Schaden und langer Stau nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn in Richtung Norden.