Ehemalige Aegidienkirche wird wieder Gotteshaus und bleibt Café

St. Aegidius in der Mündener Altstadt wird bald wieder zur Kirche.

Hann. Münden. Die ehemalige Aegidienkirche füllt sich im neuen Jahr wieder mit Leben: Nachdem das Café Aegidius offiziell zum Jahresende schließt, tritt im neuen Jahr ein frisch gegründeter Verein in Aktion und mietet das Gebäude.

Der „Trägerkreis St. Aegidien Kirche e.V.“ will das ehemalige Gotteshaus wieder zur Kirche machen – und Café soll es trotzdem bleiben, teilt Pastor Henning Dobers mit, Vorsitzender des Vereins. „Wir nennen das Cafédrale“, sagt er. Geplant sei ein Miteinander: Nutzung als Café und eine geistliche Nutzung, ohne dass eine Vermischung stattfindet. Sakraler als bisher soll es in dem Gebäude wieder werden, aber „wir wollen jedoch keine museale Wiederherstellung alter Zustände, sondern setzen uns für neues geistliches Leben an einem alten Ort ein“, beschreibt der Trägerverein seine Ziele.

So sollen der Kirchenraum und das Gelände drumherum tagsüber weiter als Frühstücksraum für die Hotelgäste des Aegidienhofs zur Verfügung stehen und als Café genutzt werden. Die Sakristei erhalte ihre ursprüngliche Bestimmung zurück und werde ausschließlich als Gebetsraum dienen, auch parallel zum Cafébetrieb. Der Altarbereich soll ebenfalls zu Stille und Gebet einladen.

Hotelier Bernd Demandt, Eigentümer des Kirchengebäudes, ist von dem, was der Trägerkreis vorhat, begeistert. Dass wieder geistliches Leben in das ehemalige Gotteshaus einzieht, begrüßt er ausdrücklich. Das sei eine „glückliche Kombination“.

Trägerkreis und Hotelier arbeiten eng zusammen. Geplant sind auch Seminare, Vorträge, Konzerte und Pilgerwochen, die bundesweit beworben werden. Die Teilnehmer können dann im benachbarten Hotel untergebracht werden.

Jetzt sucht der Trägerkreis einen Profi aus dem Bereich Gastronomie, der sich mit den Zielen des Vereins identifizieren kann und das Café betreibt.

Hintergrund

Neun Gründungsmitglieder haben den Verein „Trägerkreis St. Aegidien Kirche“ aus der Taufe gehoben, Vorsitzender ist Pastor Henning Dobers, 2. Vorsitzender Uwe F. Döhling. Hinter dem Verein stehe „eine Gemeinschaft von Christen, die in der Evangelisch-lutherischen Kirche zuhause sind und zugleich eine große ökumenische Weite haben“, beschreibt es die Gruppe selbst. Es werde keine neue Kirche oder Gemeinde gegründet, sondern das bestehende geistliche Angebot in der Stadt werde „lediglich durch eine neue Form christlicher Spiritualität ergänzt. Es entsteht eine Art modernes Stadtkloster, unter anderem mit einem Schwerpunkt auf moderner Lobpreiskultur.“ Inzwischen hat der Trägerkreis St. Aegidien Kirche auch seine Webseite freigeschaltet: https://www.st-aegidien-kirche.de.