Ein Dorf im Kirmesfieber: Es geht wieder rund in Lippoldshausen

Von: Christian Mühlhausen

Inmitten ihres Gefährts: (von links) Jan Busche, Pascal Thom, André Rommel mit Tochter Amelie, Tim Chwoika und Matthias Amm. © Christian Mühlhausen

Die Lippoldshäuser bereiten sich auf ihre Kirmes vor. Nach einer coronabedingten Pause findet in diesem Jahr auch der Umzug wieder statt. Dafür bastelt das Team „Grüne Oase“ seit Wochen an ihrem Gefährt.

Lippoldshausen – Seit Wochen wird gebastelt und gewerkelt – und alles hinter verschlossenen Hof- und Scheunentoren. Denn keiner soll zuvor ahnen und wissen, mit welchem Motivwagen oder Motto sich die verschiedenen Gruppen in Dorf aufmachen zum Festumzug am morgigen Sonntag (27.08.2023), ab 14 Uhr.

Der Umzug ist einer der schönsten der Region und der traditionelle Höhepunkt der Kirmes in Lippoldshausen, die an diesem Wochenende im Ilksbachdorf stattfindet. Mit viel Liebe zum Detail werden die teils aufwendige Wagen zu aktuellen Themen gebaut.

Vier Wochen Bauzeit für Kirmesumzug Lippoldshausen

In der Scheune von Familie Rommel im Kesselbach rattern Sägen und Akkuschrauber. Das Team „Grüne Oase“ hat sich erneut zusammengefunden. Jan Busche, André Rommel, Tim Chwoika, Pascal „Kalle“ Thon sowie Matthias Amm sind schwer beschäftigt, denn bis zum Kirmesumzug muss alles fertig sein.

Seit vier Wochen schon bauen sie an ihrem Gefährt, treffen sich an diesem Tage das siebte Mal. Hunderte Schrauben haben sie verarbeitet, 60 Quadratmeter recycelte Rauhspundbretter verbaut.

Über das Thema möchten sie noch nichts verraten, um die Pointe nicht vorwegzunehmen, nur so viel: Es ist entstanden in Anlehnung an die in Lippoldshausen gelagerten Fässer von „Niedersachsen Gin“, die eigentlich seit letzter Woche auf der Weser gen Norden schippern sollten. Und es hat etwas mit Wasser zu tun.

Einen der schönsten Kirmeswagen bauen

Etwas gemeinsam zu machen, zu entwickeln, sich zu treffen – das nennen die fünf Männer zwischen 31 und 42 Jahren als Motivation für den Wagenbau. Und: Natürlich haben sie, wie so viele andere Gruppen den Anspruch, einen der schönsten Kirmeswagen zu bauen. Einen, über den man spricht. Auch nach Jahren. So wie aus den vergangenen Jahren Wagen mit der „Mündener Surferwelle“, der sanierten Gorch Fock und dem Organhandelskandal, den die Lippoldshäuser beim Umzug auf die Schippe nahmen.

Die Männer der „Grünen Oase“ nehmen ihren Job ernst. Alles soll passen und funktionieren, natürlich auch sicher sein. Deshalb wurde mit dem noch nicht gestalteten, aber von der Konstruktion her fertigen Wagen auf dem Chassis eines Holzrückewagens in einer Nacht- und Nebelaktion eine Probefahrt unternommen auf der Route des morgigen Umzugs. Passt es mit der Bodenfreiheit? Stimmt die Höhe, um unter die Wimpelketten hindurchzufahren?

Mehrere Jahre Pause bei Kirmes Lippoldshausen

Dann muss Sonntag (27.08.2023) nur noch eines mitspielen, um einheimische und auswärtige Besucher am Straßenrand zu begeistern: das Wetter.

Denn: Das ganze Dorf fiebert seit Wochen dem Fest entgegen, das nach mehreren Jahren Pause – auch durch Corona bedingt – endlich wieder stattfindet. Da sich das bisherige Format, eine Zeltkirmes auf dem Sportplatz, bei dem einer der großen Vereine der Organisator ist, so nicht mehr durchführbar war, der Willen zum Kirmesfeiern im Dorf aber ungebrochen ist, hat sich eine Kirmes AG gegründet.

Das Team der Kirmes-AG mit Ortsbürgermeister Gerd Hujahn (Mitte). © Christian Mühlhausen

Der Förderverein Lippoldshausen unter dem Vorsitz von Stefan Ring stellt dafür den formellen Rahmen. Unterstützt und getragen wird die Gruppe von über 80 Helfern aus allen Vereinen und Gruppen des Dorfes, die vom Schmücken des Dorfes, dem Auf- und Abbau, der Betreuung von Veranstaltungen, Schichten für den Getränkeverkauf bis hin zum Aufräumen alle anfallenden Arbeiten übernehmen. Das Kirmesmotto „Vom Dorf – fürs Dorf“ soll gelebt werden und dabei das Feiern nicht zu kurz kommen.

Statt in einem Festzelt wird im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert, statt Fahrgeschäfte gibt es am Wochenende etliche Aktionen für Jung und Alt. Seit Monaten arbeitet eine Kirmes-AG an den Details, zur Gruppe gehören Stefan Ring, Frank Weitemeyer, Peter Hansel, Greetje Nolte, Greta Polej, Björn Maerz, Sascha Tulowitzki und Ulli Uhlendorff.

Das Programm Nachdem Freitag (25.08.2023) bereits der Seniorennachmittag und ein Disco-Abend stattfanden, geht´s Samstag (26.08.2023) ab 9.30 Uhr weiter mit dem Gesundheitenspielen, auch das in einer neuen Form: Dazu zieht eine Kapelle durchs Dorf. Statt wie bisher von Haustür zu Haustür zu gehen, gibt es an elf verschiedenen Orten kleine Platzkonzerte, zu denen die Nachbarn vorm Eintreffen der Kapelle zusammen sowie ins Gespräch kommen sollen und sich Lieder wünschen können. Weiter geht’s um 18 Uhr auf dem Spielplatz mit dem traditionellen Hahnenschlagen - eine Art Topfschlagen für Erwachsene, bei dem der Sieger als Preis einen Hahn in Empfang nehmen kann - ehe um 19 Uhr der Tanzabend mit der Band Sunrise beginnt. Der Sonntag wird ab 11 Uhr mit einem Gottesdienst eingeläutet. Nach dem ab 14 Uhr am Eichsgraben startenden Festumzug soll im und am Dorfgemeinschaftshaus mit Musik und Aktionen für die Kinder die Kirmes ihren Ausklang finden.