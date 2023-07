Ein Gebäude der Spätgotik: Haus Lütkemann/Opel an der Ziegelstraße 41

Die Familie Opel hat offensichtlich den unbekannten Fotografen (rechtes Bild) bestellt, der Ladengeschäft und Haus ins rechte Licht rückte. Unter dem Putz versteckt, befindet sich jenes Fachwerk, dass den Reiz der Fachwerkstadt heute versinnbildlicht. Foto um 1910, Stadtarchiv. Auf der linken Seite © Stefan Schäfer/Repro

Links vom Hauseingang erkennen wir das Ladengeschäft, in dessen Tür Hermann Opel, seine Frau Emilie und Sohn Hans stehen. Rechts davon steht Tochter Grete.

Hann. Münden – Ein Foto, wahrscheinlich um 1910 entstanden, lässt uns tief in die Geschichte eines Hauses eintauchen. Auf dem Putz steht die Reklameschrift „Hermann Opel vormals Heinrich Leonardt Lütkemann“. 1898 zog das Ehepaar Opel mit vier Kindern von Göttingen nach Münden und übernahmen das Geschäft der Familie Lütkemann.

Der Name Lütkemann (auch Lütjemann) hatte über vier Jahrhunderte einen festen Platz in der Geschichte Mündens. Die meisten Familienmitglieder waren Schiffer, also Schiffsbesitzer und in der Schiffergilde organisiert. Doch Stephan Lütkemann war Kaufmann.

Laut Hauskataster des Jahres 1730 handelte er mit Dielen und mit Frucht, also Getreide. Heinrich Leonard Lütkemann erbte das Haus 1786, welches bis 1898 im Familienbesitz bleiben sollte.

Zum 1. Juli 1804 eröffnete er dort eine Kolonialwarenhandlung und damit ein Einzelhandelsgeschäft für Kunden. Unruhige Stunden erlebte dessen Sohn Georg Wilhelm, als 1857 ein Großbrand der Wüstenfeldschen Zuckerfabrik Teile der Bebauung der Schmiedestraße und Lange Straße in Schutt und Asche legte.

ist ein aktuelles Bild des Gebäudes zu sehen. © Stadtarchiv/Stefan Schäfer

Die Geschichte der Lütkemanns in diesem Hause erfuhr vier Jahrzehnte später ein tragisches Ende. Gerade hatte er das erste Mündener Heimatfest in Münden noch gefeiert, da ereilte Julius Lütkemann am 27. September 1897 im Alter von 39 Jahren der Tod. Nachfolgend entschloss sich die Witwe zum Verkauf des Hauses.

Wenden wir uns erneut dem Foto zu: Erkennbar ist, dass das Dachgeschoss mit den Fensterläden ursprünglich noch als Lagerraum diente. Ein Auslegebalken, mit der Seilrolle für den Flaschenzug, ist nicht mehr zu erkennen.

Durch die regelmäßige Belieferung von Waren, etwa mit der Eisenbahn, nahm die Einlagerung von Kaufmannswaren in den großen Dachstühlen an Bedeutung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spürbar ab.

Zudem sollten die beiden Packhöfe die mit Schiffen angelieferte Kaufmannsware sicher und zentral aufbewahren und die Binnentransporte von Waren durch die gesamte Stadt obsolet machen. Hingegen wurde der Wohnraum aufgrund des Bevölkerungswachstums spürbar knapper. Links sehen wir einen schlanken Anbau, der mit dem Haupthaus verbunden wurde.

Das Adressbuch des Jahres 1930 nennt für dieses Haus fünf Mietparteien und den Ladeninhaber Otto Oltmanns, der das Geschäft von der Familie Opel übernahm. Der Dachboden wurde teilweise zu Wohnraum ausgebaut.

Hinsichtlich der Baugeschichte des Hauses bleiben sowohl der Bauherr als auch das genaue Baujahr im Dunklen. Das Haupthaus erstreckt sich über drei Vollgeschosse.

Fachwerk ist trotz Wandputz im Bereich der Vorkragungen, die durch Knaggen gestützt werden, zu erkennen. Seit der Freilegung des Fachwerks, wohl Ende der 1950er Jahre, kann das Haus in ganzer Schönheit bewundert werden. In den Brüstungsfeldern fanden sich paarweise angeordnete Andreaskreuze.

Zwischen den Balkenköpfen der ersten und zweiten Vorkragungen befinden sich geschossweise gegenläufige Taukehlen und zum Dachgeschoss doppelte Schiffskehlen. Bauhistorische Untersuchungen kommen zu dem Schluss, das Gebäude der Spätgotik und sein Entstehen der Zeit um 1560 zuzuordnen.

Im Gebäude befindet sich noch die aus dem Barock stammende Eingangstür, die der Ära Lütkemannn zuzuordnen ist. In der Türfüllung sind noch die Reste des ursprünglichen Rundbogeneingangs zu erkennen.

Gerade als Eckhaus repräsentiert das Haus die Glanzperiode der Mündener Altstadt in der Übergangszeit der Gotik zur Renaissance, in der die Fachwerkbaukunst ihre höchste Blüte entwickelte. (Stefan Schäfer)