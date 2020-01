Ein Mündener Original: Heinz Hartung wäre diese Woche 100 Jahre alt geworden

„Mit ihm kam das Licht nach Münden“

+ © Archiv: Katja Rudolph War auch ein eifriger Leser unserer Zeitung: Heinz Hartung, ehemaliger Stadtbildpfleger von Hann. Münden, starb 2010 im Alter von 90 Jahren. © Archiv: Katja Rudolph

Am 13. Januar vor 100 Jahren erblickte Heinz Hartung das Licht der Welt. Wir erinnern an das Leben des einstigen Stadtbildpflegers, der großen Anteil am Erhalt der Fachwerkarchitektur hatte.