Familie Jerrentrup saniert historisches Gebäude im Zentrum von Hann. Münden

Von: Thomas Schlenz

Sanieren zusammen als Familie ein altes Fachwerkhaus: Mariola (von links), Markus, Meike und Muriel Jerrentrup im Obergeschoss des Hauses Kiesau 8. © Thomas Schlenz

Eine Haussanierung als Familienprojekt: Das packt die Familie Jerrentrup derzeit an. Seit 2020 saniert sie das alte Fachwerkhaus Kiesau 8 in Hann. Münden.

Hann. Münden – Das Hinterhaus grenzt mit der Rückwand unmittelbare an ihre Praxis in der Lohstraße an. Das Gebäude stammt laut Bauherrin Meike Jerrentrup aus dem Zeitraum 1560 bis 1650.

„Als wir es uns zum ersten Mal richtig angesehen haben, habe ich mich sofort verliebt“, sagt sie. 2018 entschloss sich die Familie, das Haus zu kaufen. Da sei ihnen noch nicht ganz klar gewesen, welchen Aufwand die Sanierung mit sich bringe. Neben dem Baustress mache es aber Spaß, zu sehen, wie das sanierte Haus Stück für Stück entstehe. Es handele sich um ein echtes Fachwerkschätzchen. „Wenn das Haus fertig ist, dann wird das ein Träumchen. Das Atrium, der Innenhof, ist besonders schön, dazu kommt eine Südloggia in Richtung Südseite und mit Blick in den Innenhof“, schwärmt Meike Jerrentrup.

In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Volkmer und ortsansässigen Firma läuft die Sanierung. Das Haus müsse dabei von Grund auf erneuert werden, erklärt Markus Jerrentrup. Das beginne mit den Versorgungsleitungen und der Bodenplatte, bei der die Hochwassergefährdung berücksichtigt werden musste. Es gehe weiter mit der Elektroinstallation: „Der Elektroniker hat im Prinzip bei der Hauseinführung abgeklemmt und gesagt: Alles muss neu“, so Jerrentrup.

Die Baustelle berge viele Überraschungen, darunter schwarze Eichenbalken, die wohl aus einst abgebrannten Häusern wiederverwertet wurden. Zudem habe das Haus eine deutliche Schieflage gehabt. Seit zehn Jahren habe es abgestützt werden müssen. Deswegen musste die Statik neu berechnet werden. „Es war statisch das schwächste Haus in der Straße, jetzt ist es das stärkste, sagt Markus Jerrentrup. Die Grundstruktur bleibe erhalten, aber im Prinzip habe man später ein neues Haus auf dem aktuellsten Stand der Technik. Für die denkmalgerechte Sanierung stehe die Familie in enger Abstimmung mit Denkmalpflegerin Sabine Momm und der Verwaltung.

Die Zimmerarbeiten werden von der Firma Grünewald übernommen. Seit vergangener Woche läuft die energetische Dachsanierung. Hendrik Grünewald spricht über die Herausforderungen der Baustelle: „Wir haben hier wenig Platz, das Aufbauen des Krans war deswegen schwierig. Außerdem kann Baumaterial nur nach und nach auf die Baustelle gebracht werden. Schließlich müssen wir vorsichtig sein, um die direkt angrenzenden Nachbarhäuser nicht zu beschädigen.“ So müsse etwa der Giebel abgestützt werden.

Fundstück: Unter Bergen von Müll fand sich dieser Rest eines alten Jacketts. © Privat

Mit vier Mitarbeitern sei das Unternehmen derzeit auf der Baustelle. „Das ist ein gutes Projekt, um Werbung für den Nachwuchs zu machen. Es ist nicht vergleichbar mit dem Neubau auf der grünen Wiese. Hier sind echte Handwerkskunst und Erfahrungen gefragt“, so Grünewald.

Das Haus werde auf den neuesten Dämmstandard gebracht, erklärt Markus Jerrentrup. Spezielle Holzfaserdämmplatten würden beispielsweise zur Dämmung von Dachstuhl und Obergeschoss verwendet, teilweise Wände mit Tonziegeln neu aufgemauert. Als Wärmequelle sei eine Gasbrennwertheizung geplant. Allerdings sei eine Umrüstung auf neue Heizkonzepte, etwa eine Wärmepumpe, später möglich. Eine mittlere sechsstellige Summe investiere die Familie in den Umbau zum privaten Wohnhaus. Dabei müsse man aber beachten, dass es mit dem Hinterhaus eigentlich zwei Häuser seien.

Viel Arbeit: Der komplette Dachstuhl des Hauses muss saniert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. © Privat

Der Kauf des Grundstückes mit dem stark sanierungsbedürftigen Gebäude habe mit einer niedrigen fünfstelligen Summe zu Buche geschlagen. Das Haus zähle nicht zum Sanierungsgebiet, deswegen habe man keine Förderung der Stadt in Anspruch genommen. Einen Großteil der Abrissarbeiten hat die Familie in Eigenleistung vorgenommen, Schutt mit Eimern herausgetragen. „Wenn man abends mit staubig-schwarzem Gesicht heraus kommt, weiß man, was man getan hat“, sagt Markus Jerrentrup.

Es handele sich um ein langwieriges Projekt. Deswegen sei die Familie froh, dass die Nachbarn viel Verständnis aufbrächten, etwa wenn der Kran die Straße vor dem Haus blockiere. Die Erneuerung des Dachs möchte die Familie vor dem Herbst abschließen. Ab November folge dann der Innenausbau. Ein Bezug des sanierten Hauses sei für den Sommer 2024 geplant. (Thomas Schlenz)