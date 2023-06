Ein Ort zum Kaufen und Reden: Ehrenamtliche führen Dorfladen in Volkmarshausen

Dorfladen Volkmarshausen

+ © Petra Siebert Der Dorfladen in Volkmarshausen wird von ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern geführt. © Petra Siebert

Der Ort, wo es frische Backwaren, Dinge des täglichen Bedarfs, Paketannahme sowie ein Team mit offenen Ohren und Herzen gibt, ist der Dorfladen Volkmarshausen.

Volkmarshausen – Vor vier Jahren eröffnete der Verein „für Volkmarshausen e.V.“ als Träger dieses Kleinod im Ort. Den 17 Mitgliedern mit dem Vorsitzenden Dietmar Karwane ist es dabei wichtig, die Lebensqualität in dem Ort zu erhalten.

„Mit dem Laden können wir keine Millionäre werden“, scherzt Karwane. Aber es mache Spaß zu sehen, dass der Laden von den Volkmarshäusern gut angenommen würde. Die sieben Beschäftigten arbeiten als Vereinsmitglieder ehrenamtlich, lediglich Alexandra Deyda ist fest angestellt.

+ Dietmar Karwane und Alexandra Deyda legen Wert auf frische regionale Produkte wie hier die Backwaren. © Petra Siebert

Dorfladen Volkmarshausen ist „ein Laden mit Herz“

Die Volkmarshäuser empfinden den Dorfladen als ein sehr persönliches Geschäft, als einen Laden mit Herz, in dem man gerne verweilt und auch gerne gesehen ist. Da werden Neuigkeiten verbreitet, Dorfklatsch weiter gegeben und das Schaufenster als Infowand für Veranstaltungen genutzt.

„Uns ist es wichtig, dass es auch um die Begegnung zwischen Menschen und um die Pflege des Miteinanders geht“, betont der Vereinsvorsitzende. „Es soll mehr sein, als die lokale Warenversorgung der Dorfbevölkerung“, ergänzt Alexandra Deyda. „Viele Kunden genießen hier auch eine kleine Auszeit bei einem Stückchen Kuchen und einer Tasse Kaffee“.

Dietmar Karwane macht deutlich, dass fast jeder Tag nette Begebenheiten bringt, die man nicht vergisst. Ein zweijähriger Junge von Gegenüber konnte, bevor er Mama und Papa sagte, Hörnchen sagen, wenn er mit der Mama in den Laden kam. Eines Tages ist er zu Haus ausgebüxt, kam in den Laden und verlangte Hörnchen, was er auch bezahlte, er hatte sich Geld zu Hause vom Tisch genommen. Die Mama kam hinterher und meinte zu ihm, er hätte ihr ja auch etwas mitbringen können.

Kundenwünsche werden im Dorfladen erfüllt

„Wenn jemand heute nach einem Artikel fragt, den wir nicht führen, kriegt er ihn morgen trotzdem“, erzählt Karwane. „Ein älterer Herr fragte nach einer speziellen Rasiercreme, so etwas führen wir eigentlich gar nicht“. Er habe dem Mann gesagt, dass die Creme gerade nicht vorrätig sei, am nächsten Tag würde die Lieferung kommen.

Er habe dann die Rasiercreme in einem Drogeriemarkt besorgt und am nächsten Tag einen zufriedenen Kunden gehabt, der sich freute, dass doch die Lieferungen sehr zügig seien. Eine Dame verlangte vierlagiges Toilettenpapier. Auch das wurde von einen auf den anderen Tag besorgt.

Sie meinte dann, das brauche ihre Schwester, weil sie unter Neurodermitis leide. „Denn Zusammenhang haben wir bis heute nicht verstanden“, meinte Karwane lachend. Doch das sei egal. Hauptsache der Wunsch der Frau wurde erfüllt.

Nachwuchs ist besonders wichtig im Volkmarshäuser Laden

Auch „Anschreiben“ ist möglich. Wenn das Geld mal nicht reicht, wird das nächste Mal bezahlt. „Ein Kunde beispielsweise lässt immer anschreiben und zahlt Ende des Monats alles zusammen“, berichtet der Vorsitzende.

Kürzlich kam ein Auszubildender eines Volkmarshäuser Industriebetriebes mit dem Auftrag, einen guten Preis für ein größeres Frühstück auszuhandeln. „Ich nannte ihm einen guten Preis, er meinte dann, aber die Summe könne doch höher ausfallen, denn so ein Laden müsse unterstützt werden, sein Chef würde das schon verstehen“, verrät Karwane. Ganz wichtig ist der Nachwuchs.

Oft kommen Kinder mit einer Handvoll Cents und möchten Süßigkeiten kaufen. „Auch wenn’s nicht reicht, ihre Wünsche werden erfüllt“, so der Chef. Ein 13-jähriger Junge ist Stammkunde und unterhält Kunden und Mitarbeiter mit einem breit gefächerten Wissen in vielen Bereichen.

+ Mitarbeiterin Talina Schilling (links) und einer Kundin im Dorfladen. © Petra Siebert

Er zählt das Geld genau ab, und meint dann jedes Mal, „ich kriege aber noch Wechselgeld“, obwohl der Betrag stimmte. „Aber er bekommt sein Wechselgeld und ist zufrieden“, so der Boss. Ein Kunde will keine „Roten“ (gemeint sind die Centstücke) bei der Rückgabe. Die Roten, und auch Spenden von Kunden landen dann in einem blauen Kästchen. Davon wurde kürzlich eine Brotschneidemaschine finanziert.

Das Team kennt die Kunden gut, weiß oftmals über die familiären Verhältnisse Bescheid und es herrscht immer ein lockerer Ton. „Mensch du warst ja lange nicht hier“, meint Alexandra Deyda zu einem jungen Mann. „Soll ich dir jetzt schon frohe Weihnachten wünschen oder kommst du wieder öfter“, fragt sie ihn und er verspricht wieder regelmäßig zu kommen.

Große Auswahl im kleinen Laden in Volkmarshausen

Dinge des täglichen Bedarfs, Zeitschriften, Grußkarten, Batterien, Bürobedarf sind gut sortiert in überschaubarer Auswahl vorhanden. Frische Waren wie Obst, Gemüse, Kartoffeln, Eier und Mettwurst kommen von verschiedenen Anbietern aus der Region. Als vor einiger Zeit Mehl knapp war, gab es im Dorfladen loses Mehl von einer Mühle. Die frischen Backwaren aus einer Landbäckerei in Barterode kommen bei den Kunden gut an. Beliebt bei Handwerkern sind frisch belegte Brötchen, die gleich früh morgens sehr gefragt sind.



Das Kuchenangebot wechselt immer mal wieder. Und um nichts wegzuwerfen heißt es: „Wir haben noch viel Brot von gestern – bezahl was Du willst.“



Ein Brötchenbringdienst für Volkmarshausen und Gimte gehört genauso zum Service, wie das Liefern von Kuchen und belegten Brötchen für Feste. Auch Vereine und Einrichtungen im Ort werden unterstützt, bei Veranstaltungen werden fehlende Waren schnell nachgeliefert. Der Postdienst wird sehr gut angenommen, angefangen beim Briefmarkenverkauf bis hin zum Paket abliefern. Da kommen auch viele Kunden von den umliegenden Ortschaften.