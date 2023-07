Ein Spielplatz für Insekten: Grundschule gestaltet Fläche am Huhnsberg in Dransfeld neu

Von: Kira Müller

Teilen

Die Schüler der Klasse 3a der Grundschule in Dransfeld pflanzten gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Nora Kosziollek Stauden auf der Grünfläche am Huhnsberg. © Kira Müller

Früher war auf der Grünfläche am Huhnsberg in Dransfeld ein Spielplatz. Nachdem die Geräte abgebaut wurden, stand die Fläche lange leer. Nun wird ihr neues Leben eingehaucht.

Dransfeld – „Wir wollen wieder einen Spielplatz bauen, aber diesmal nicht für Kinder, sondern für Insekten.“ Das erklärt Benjamin Dörr von der Energieagentur Göttingen. Die Schüler der Grundschule in Dransfeld gestalteten vor kurzem die Grünfläche am Huhnsberg neu.

Früher standen dort Spielgeräte für Kinder, nun ist außer Wiese nur noch wenig davon zu sehen. Jetzt soll der Fläche aber wieder neues Leben eingehaucht und insektenfreundlich und naturnah umgestaltet werden. Bienen, Hummeln und Schmetterlingen einen neuen Lebensraum bieten – einen Platz zum Ausruhen, Schlafen und zum Nahrung finden.

Früher war es ein Spielplatz: Jetzt soll die Fläche in Dransfeld insektenfreundlich und naturnah umgestaltet werden. © Kira Müller

Insekten sorgen für unser Obst - regionale Pflanzen helfen

Warum dies wichtig ist, wissen die Grundschüler genau: „Insekten gehen an den Nektar und bestäuben von zum Beispiel Äpfel- und Birnen-Blüten, die an den Bäumen hängen. Das heißt, für uns gibt es Obst zum Essen“, fassen die Kinder zusammen. Ein Problem: „Oft wird Gift versprüht, wovon die Insekten sterben“, sagt ein Schüler. Damit die Insekten am Huhnsberg ein neues Zuhause bekommen „brauche ich eure Unterstützung“, so Benjamin Dörr zu den Schülern.

Von Nabu und BUND wurde die fachliche Expertise bezogen. So wurden gemeinsam mit Malika Groß von der BUND-Kreisgruppe Göttingen, einheimische Pflanzen und regionale Samen in die Erde gebracht. Zuvor mussten die Kinder dafür die Erde auflockern.

Es wurde gebuddelt: Die Schüler lernten unterschiedliche Untergründe kennen und lockerten die Erde für Blumensamen auf. © Kira Müller

Auch ein Insektenhotel durften sie mithilfe von Marieke Scharf von der Energieagentur aufhängen und mit mitgebrachten und gesammelten Stöcken und Zapfen füllen. Ein weiteres Hotel wurde vom Team der Energieagentur aufgehangen. „Hier sind schon ganz viele eingezogen“, freut sich ein Mädchen.

Doch auch ein Holz- und ein Sandhaufen bieten Unterschlupf: „Der Sandhaufen ist nicht zum Spielen, den müssen wir in Ruhe lassen“, erklärt Dörr. Dort würden Wildbienen gerne Gänge bauen und dort übernachten. Auch Ameisen finden dort einen Rückzugsort. Vom Acker durften die Kinder Steine sammeln, die besonders in der kälter werdenden Jahreszeit länger Wärme speichern. „Insekten können dort Wärme tanken“, so Benjamin Dörr. Vor allem sei die praktische Erfahrung wichtig, die den Kindern zeige, wie Klimaschutz geht.

Benjamin Dörr - Energieagentur Göttingen © Kira Müller

Umgestaltung am Huhnsberg ist Teil von Sanierungsmanagement

Das Projekt am Huhnsberg ist Teil des Projektes Sanierungsmanagement am Huhnsberg. Dabei wird sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz befasst. Im ersten Schritt wurden die Flächen im oberen Bereich am Huhnsberg umgestaltet, im Herbst sollen essbare Hecken und Obstbäume hinzukommen.

„Ihr könnt immer wieder herkommen und schauen wie es den Insekten geht“, sagt Benjamin Dörr zum Abschluss. (Kira Müller)