Einbrecher erbeuten in Scheden Geld und Schmuck

Scheden. In Scheden waren am Freitag Einbrecher unterwegs.

Unbekannte Täter sind am Freitag in Scheden in der Quantzstraße in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. In einem Fall erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zuvor hatte sie alle Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Bewohner waren nicht zu Hause gewesen. Tatzeit war nach Angaben der Polizei vom Montag der vergangene Freitag zwischen 15.30 und 20.30 Uhr.

Im zweiten Fall verließen die Diebe das Grundstück wieder, als sie bemerkten das sich Bewohner im Haus aufhalten. Das bereits aufgebrochene Fenster entdeckte der Eigentümer erst später.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, nimmt die die Polizei in Hann. Münden unter 05541/9510 entgegen.

