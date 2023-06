Eisenbarts wahre Geschichte: Ein Porträt des Wund- und Wunderheilers

Von: Sarah Schnieder

Werbeträger Eisenbart: Auch bei „LuWi“ Ludwig Winkelmann an der Ziegelstraße konnte man eine „bittere Medizin“ in den 1970er-Jahren erwerben. Repro: Stadtarchiv © Privat

In Hann. Münden kennt jeder die außergewöhnlichen Erzählungen über den Heiler. Doch er soll anders als sein Ruf gewesen sein.

Hann. Münden – „Er war anders als sein Ruf“ - So steht es auf dem Sockel der Plastik, die an der Hausfassade der Langen Straße 34 angebracht ist. Diese Plastik erinnert an einen der berühmtesten Wundärzte: Doktor Eisenbart.

Besuchern wie Einheimischen ist er ein Begriff, mit seinen Wunderelixieren und der großen Zange, zum Zähne ziehen. Aber was ist tatsächlich dran an all den Geschichten rund um den berühmt-berüchtigten Heiler?

Das Licht erblickte Johann Andreas Eisenbart im März 1663 in Oberviechtach. Bereits sein Vater und Großvater waren im Medizinbereich tätig - Vater Matthias als Bruchschneider (Leistenbruch-Chirurg) und „Okulist“ (Augenarzt), Großvater Wilhelm unter anderem Sauschneider (Kastration von Schweinen) und selbstständiger Chirurg. Anders als heute war die Chirurgie damals ein Handwerksberuf.

Es gab eine Lehrzeit und sogar die Wanderschaft gehörte dazu. Nach dem Tod seines Vaters kam er 1673 zu seinem Schwager Andreas Biller nach Bamberg. Biller, selbst Augenarzt und Steinschneider (Entfernung von Blasensteinen), nahm Eisenbart in die Lehre. Im Anschluss an diese und die vollendete Wanderschaft stand 1684 sozusagen Eisenbarts Gesellenprüfung an. Diese erfolgreich abgeschlossen, ging der nun geprüfte Handwerkschirurg bald darauf nach Altenburg, wo er schnell Erfolge verzeichnete.

Herzog Friedrich von Sachsen-Gotha-Altenburg und Herzog Wilhelm-Ernst von Sachsen-Weimar hatten von Eisenbarts Fähigkeiten gehört und verliehen ihm Privilegien. Diese erlaubten ihm unter anderem, Arzneimittel wie beispielsweise Wundsalben zu vertreiben und - wie damals üblich - auf Jahrmärkten zu praktizieren, ohne dass er Konkurrenz fürchten musste.

Bis 1713 kamen weitere Privilegien dazu, die ihm erlaubten, ohne Zollzahlungen ein enorm großes Gebiet zu bereisen und seine Arzneien zu verkaufen. Ab 1714 durfte Johann Andreas Eisenbart sich sogar Königlich Großbritannischer Landarzt nennen. Der Kurfürst von Hannover war zu dieser Zeit auch Herrscher auf dem britischen Thron.

Ihren Höhepunkt erreichte Eisenbarts Karriere, als er 1716 von König Friedrich Wilhelm von Preußen persönlich gerufen wurde, um General von Grävnitz zu operieren. Nach erfolgreicher OP (von Grävnitz hatte ein Geschoss ins Auge bekommen) wurde Eisenbart 1717 zum Preußischen Hofrat und Hof-Augenarzt ernannt. Zwar waren nicht alle seiner Operationen erfolgreich, jedoch ein überwiegender Teil, sodass Eisenbarts Ruf stets gut war.

Mit fortschreitendem Alter passierten ihm jedoch Fehler. 1725 erlitt er einen Schlaganfall. 1726 wurde ihm erstmals nicht erlaubt, zu praktizieren. Im August des Folgejahres weilte er kurzzeitig in Göttingen, wo es ihm gesundheitlich offenbar sehr schlecht ging, denn er ließ sein Testament aufsetzen.

Auf der Weiterreise kam er am 6. November, begleitet von seinem Sohn, schließlich nach Münden. Im Gasthof Zum Wilden Mann mietete er sich ein und verbrachte ein paar Tage in der Dreiflüssestadt, bevor er am 11. November in seinem Zimmer in eben jenem Gasthof, vermutlich an einem weiteren Schlaganfall, starb.

Zwei Tage danach wurde Johann Andreas Eisenbart in der Aegidienkirche beerdigt. Heute erinnern nicht nur Grabmal und Plastik, sondern auch verteilte Statuen, Touristenführer und Theaterstücke an den vielleicht berühmtesten Chirurgen seiner Zeit.