Ende September kam die Kälte

Altkreis Münden. Mit dem September beginnt zwar der meteorologische Herbst, allerdings zählt der September dennoch zu den „warmen“ Monaten.

So treten in unserer Region normalerweise noch 13 warme Tage mit mindestens 20 Grad Celsius und vier bis fünf Sommertage (mindestens 25 Grad) auf, während allerdings Tage mit 30 Grad oder mehr statistisch nur noch in jedem zweiten Jahr eintreten.Die Frage ist aber: Wann geht die seit Anfang April andauernde Phase sommerlichen Wetters beziehungsweise die extreme Trockenheit endlich zu Ende? Der September hatte darauf zumindest für die Wärme eine klare Antwort: Am Nachmittag des 21. überquerte unsere Region eine wetterintensive Kaltfront und erstmals seit Monaten gelangten wir wieder nachhaltig in den Zustrom polarer Luftmassen. Doch ein wenig der Reihe nach: Die ersten beiden Dekaden schlossen nahtlos an die vorhergehende Warmzeit an, mit Mittelwerten von 16,4 Grad und 17,2 Grad Celsius war es durchweg sommerlich.

Am 18. September stieg – zu einem im Jahresverlauf sehr späten Zeitpunkt – die Temperatur noch einmal über die 30 Grad-Marke, am 20. September konnte der vermutlich letzte Sommertag in diesem Jahr verzeichnet werden.

Allerdings änderte sich das Bild nachmittags am 21. Die dann einfließende Polarluft ließ in der vergangenen Monatsdekade die Mitteltemperatur auf 10,2 Grad sinken, ein Rückgang um 7,1 Grad gegenüber der vorhergehenden Dekade. Dabei kam es am 24. zu Graupelschauern, am 29. sank die Temperatur an der Station auf ein Minimum von 1,5 Grad, kälter war es in einem September zuletzt mit 0,6 Grad am 25. September 2002. Unter dem Strich blieb aber auch im September mit einer Durchschnittstemperatur von 14,6 Grad eine positive Temperaturabweichung von 0,7 Grad zum Durchschnittswert der letzten zehn Jahre. Diese Abweichung ist aber im Vergleich zu denen der Vormonate sehr moderat.

Durch ein Gewitter am 6. September und die recht ergiebigen Niederschläge am 23. erreicht die Niederschlagsmenge im September mit 43,2 Liter je Quadratmeter zwar auch nur 75 Prozent des Normalwertes, so „viel“ Niederschlag gab es aber zuletzt im März. Ein Ende der Trockenheit ist damit aber nicht verbunden. Hierzu passt auch die mit knapp 208 Stunden hohe Sonnenscheindauer, sie entspricht 145 Prozent des Durchschnittswertes. Damit dürften wir dem sonnenscheinreichsten Jahr seit Aufbau der Station 1997 entgegengehen.

Im Oktober setzt sich gewöhnlich die jahreszeitliche Abkühlung deutlich fort. Auch in diesem Jahr zeigt sich zu Beginn eher der Herbst, allerdings macht der goldene Oktober seinem Namen alle Ehre.