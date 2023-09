Weinmeile brachte über 6000 Euro für das Mündener Hospiz

Von: Petra Siebert

Plauderten bei einem guten Glas Wein: Claudia König-Becker, Gaby und Friedhelm Meier und Helmut Becker. © Petra Siebert

Die Weinmeile auf der Wanfrieder Schlagd war aus Sicht vieler Besucher in doppelter Hinsicht eine sehr gelungene Aktion. Es brachte dem Hospiz eine ansehnliche Spende und den Gästen einen gelungenen Abend.

Hann. Münden – „Die erste Mündener Weinmeile wird hoffentlich nicht die Letzte gewesen sein.“ Diesen Wunsch äußerte Jutta Nickel, Fundraising-Beauftragte des Mündener Hospizes, am Tag danach.

Zusammen mit Britta Barth und dem Team von Tscha-Tscha-Events, dem Reinhardshäger Unternehmer Daniel Sallwey und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern hatte sie den Abend an der Wanfrieder Schlagd zugunsten des Hospizes organisiert. Es wurde eine Spendenhöhe von 6070,20 Euro mit Wein, Käsehäppchen und Oliven erreicht. Die 20 Cent stammen von einem kleinen Mädchen, das gerne etwas fürs Hospiz spenden wollte.

Die Idee einer solchen Veranstaltung schlummerte schon länger bei Jutta Nickel und Britta Barth. Als dann Daniel Sallwey ganz spontan auf sie zukam und fragte, wie er das Hospiz unterstützen könne, wurde die Idee schnell umgesetzt. Sallwey erklärte sich bereit, den Wein und den Käse zu spenden, um den gesamten Erlös dem Hospiz zukommen zu lassen.

Gäste aus Reinhardshagen sowie Mitarbeiter und Freunde des Hospizes mit Ulrike Hipp, Silke Andrecht, Katja Grobecker, Werner Primke, Andrea Scholz, Claudia Schütz, Jens und Monika Raddatz, Hilde Primke und Daniel Sallwey. © Petra Siebert

Die 30 Kilogramm Käse wurden von den Ehrenamtlichen Claudia Schulte, Kathrin Körtge, Sylke Warnecke und Doris Engelbrecht am Nachmittag gewürfelt und am Abend verkauft. „Die Arbeit im Hospiz ist sehr wichtig, ich finde es gut, dass es solche Einrichtung hier gibt und das Engagement der angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient größte Anerkennung“, sagte Daniel Sallwey. Daher sei es ihm ein großes Anliegen, Unterstützung zu leisten. Seine Mutter ist eine der Ehrenamtlichen dort.

Dann ging alles ruckzuck, die Stadtverwaltung und die Hann. Münden Marketing GmbH haben die notwendigen Genehmigungen schnell erteilt und am Freitagabend hieß es: „Take a walk on the winemile.“ Der Abend schmeckte nach Lebenslust und Geselligkeit. Namensgeberin der Veranstaltung war Stadtführerin Kathrin Körtge.

Die Organisatoren hatten es nicht zu hoffen gewagt, dass 350 bis 400 Gäste dabei sein würden. Es war ein Kommen und Gehen, aus allen Richtungen strömten Besucher zur Weinmeile. Viele waren bei anderen Veranstaltungen in der Stadt und kamen danach noch, um den Abend stilvoll zu beenden. Im Mittelpunkt stand natürlich der Wein, der in der örtlichen Weinhandlung Beuermann geordert wurde.

Süffig, rot und weiß, von trocken bis lieblich, es war alles dabei, um Weinkultur zu leben und zu erleben. Auch das Wetter spielte mit, eine laue Spätsommernacht, abgerundet durch das einzigartige Ambiente der Schlagd, die sich nach Einbruch der Dämmerung dank der Lichtinstallationen in ein beeindruckendes aber dezentes Farbenmeer verwandelte.

Ebenso dezent wie die Beleuchtung war auch die Hintergrundmusik, um Unterhaltungen zu ermöglichen. Für beides waren Jonas Graunitz und Tom Langlotz verantwortlich. Sehr zur Freude der Veranstalter hat der 17-jährige Alexander Kühlewind kostenfrei Drohnenfotos für das Hospiz gemacht.

Die vielen Besucher haben der Wanfrieder Schlagd als Weinmeile einen besonderen Charme verliehen. © Petra Siebert

Es war die gute Stimmung der Besucher, die der Weinmeile lebendige Vielfalt und Einzigartigkeit verliehen haben. „Mit solchen Veranstaltungen bleibt eine Stadt lebendig, es ist für die Besucher eine wunderbare Möglichkeit, Münden zu erleben“, meinte ein Ehepaar aus Wiershausen. Solche Abende bestechen durch viel Charme und Spaß nicht nur an den Weinen, sondern auch untereinander.

„Ich habe mich gefreut, dass die Mündener diesen Ort gut angenommen haben“, so Britta Barth. Und um keine Spuren zu hinterlassen, war die Wanfrieder Schlagd drei Stunden nach Mitternacht wieder wie vorher.

Nun hoffen die Organisatoren, dass mit dem eindrucksvollen Ambiente der Weinmeile einen Meilenstein für weitere Aktionen an der Wanfrieder Schlagd gelegt wurde. (Petra Siebert)