Erster Reparier-Treff im Bürgertreff Hann. Münden gut besucht

Hann. Münden. „Au weia, das klingt nicht gut, schnell den Stecker raus!“ Die Bohrmaschine macht komische Geräusche. Eine Kaffeemaschine hingegen lässt wieder ordnungsgemäß mit leisem Röcheln das Wasser durch den Filter tropfen: Beim ersten Reparier-Treff im Bürgertreff in Hann. Münden ist viel los.

Während im Obergeschoss der Schwerpunkt auf elektrischen Geräten liegt, sind unten Uhrmacher und Alleskönner vertreten und müssen auf Kundschaft nicht lange warten.

Uhrmacher Peter Crückeberg hat zur Halbzeit schon die fünfte Uhr auf dem Tisch. Nicht alle seien zu reparieren, sagt er. Aber für ein 200 Jahre altes Exemplar konnte er dem Besitzer Hoffnung machen: Er helfe, eine spezielle Feder zu besorgen, die im Uhrwerk ersetzt werden muss. Dann kann er sich an die Reparatur machen. Für ein anderes gutes Stück bringt er das nächste Mal eine besondere Schraube aus dem eigenen Bestand mit, um weiterzukommen. 40 Jahre habe er keine Uhr mehr repariert, jetzt, mit 76, „kann man mal was Gutes tun“, sagt er. Auf jeden Fall sei er jetzt gut ausgebucht, sagt er lachend, „ich könnte noch einen Gesellen gebrauchen!“

Am Eingang nimmt Carmen Hering die Besucher in Empfang. Sie erhalten einen Laufzettel mit Nummer und mit allen rechtlichen Informationen. Damit geht es in geordneter Reihenfolge weiter. Wer warten muss, kann sich die Zeit mit Kaffee, Tee und Kuchen versüßen. Das Thekenteam Ines Albrecht-Engel, Ali Tawakoli und Elisabeth Härder sorgt dafür, dass niemand auf dem Trockenen sitzt. Zu Besuch ist auch eine Gruppe aus dem Kasseler Repair-Café, die den Mündenern geholfen hat, ihre Idee umzusetzen.

Eine elektrische Küchenwaage, eine elektrische Schreibmaschine ein Föhn, eine Lichterkette: Der Strom der reparaturbedürftigen Kleingeräte reißt nicht ab. Die Besitzer zahlen für die Reparatur eine Spende. So haben sie für wenig Geld wieder ein funktionstüchtiges Gerät. Und die Umwelt dankt es, weil die Verlängerung der Nutzungsdauer immer auch bedeutet, dass Rohstoffe geschont werden. Viele verlassen mit zufriedenem Gesicht den Reparier-Treff. Reparieren statt Wegwerfen heißt die Devise, die mit einem runden Dutzend ehrenamtlicher Helfer umgesetzt wird. Und das kommt bei der Premiere des Angebots super an.

Einmal im Monat, immer am ersten Freitag im Monat, will der Verein Bürgertreff dieses Angebot machen, sagt Vorsitzende Ines Albrecht-Engel. Wer noch mitarbeiten möchte, sei es als Reparier-Helfer, zum Kuchenbacken oder als Verstärkung des Thekenteams, kann sich gern im Bürgertreff, Telefon 05541/ 909 67 81, melden.

Der nächste Termin ist am Freitag, 5. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Bürgertreff Hann. Münden, Ziegelstraße 56.