Fährmann hat Probleme mit Niedrigwasser auf der Weser: "Das ist höhere Gewalt"

Hemeln/Veckerhagen. Über den heißen Sommer in diesem Jahr haben sich wohl die meisten gefreut – für Benjamin Bolte aus Hemeln bringt der ausbleibende Regen dagegen Schwierigkeiten. Der 34-Jährige transportiert als Fährmann täglich Fußgänger, Autofahrer und Fahrräder über die Weser.

Weil der Wasserstand seit Monaten niedrig ist, kommt es gelegentlich zu Engpässen bei der Beförderung zwischen Hemeln und Veckerhagen. Mit einem Pegelstand von etwa 75 Zentimetern hat der Wasserstand in diesen Tagen einen sehr niedrigen Punkt erreicht.

Grenzwertig wird es unter einem Stand von 70 Zentimetern. Es bestehe keine Gefahr, dass das Boot leck schlägt, die Wahrscheinlichkeit sei jedoch hoch, dass die Fähre auf einer Kiesbank aufsetzt oder stecken bleibt, erklärt Bolte. Er erzählt, dass es in den vergangenen Wochen öfter zu schwierigen Situationen gekommen sei. Vor etwa zwei Wochen hat er mit seiner Fähre auf Steinen aufgesetzt (HNA berichtete). Mehrere Male sei er kurz davor gewesen, mit seinem Kahn festzustecken. Wie reagiert der Fährmann, wenn das Schiff aufsetzt oder im Flussgrund zwischen Steinen und Flussschlamm stecken bleibt?

„Das ist höhere Gewalt, da hilft nur abwarten“, sagt Bolte. Das kann zum Problem werden, wenn die Betroffenen, die auf der Fähre festsitzen, wichtige Termine haben. Im schlimmsten Fall gebe es die Möglichkeit, die Festsitzenden mit einem Lkw oder einem großen Trecker an Land zu ziehen. Der Fährmann sieht die Situation entspannt: „Wenn ich mit dem Auto im Stau stehe, muss ich auch warten.“

Trecker sind zu schwer

Bei einigen Fahrgästen führt das Warten laut Bolte dagegen zu Unmut: „Manche haben absolut kein Verständnis dafür, wenn sie mal ein paar Minuten anstehen müssen.“ Zu Wartezeiten kommt es vor allem an den Wochenenden, wenn viele Touristen unterwegs sind und aufgrund ihres Gewichts nicht alle anstehenden Autos gleichzeitig auf die Fähre können. Unter der Woche sei die Strecke nicht so stark befahren, daher seien Pendler meistens nicht betroffen. Bevor er morgens zur ersten Fahrt antritt, überprüft er den Wasserstand.

So stellt er fest, ob die Fähre den Fluss noch überqueren kann oder bereits im Grund stecken bleibt. Je mehr Gewicht auf dem Kahn lastet, desto stärker wird er nach unten gedrückt. Um ein Aufsetzen zu vermeiden, transportiert Bolte momentan weder Lkw noch große Trecker. Prognosen über das Wetter will der Fährmann nicht treffen. Für die kommenden Wochen hofft er aber auf mehr Regen und somit auf einen Anstieg des Pegelstands in der Weser.