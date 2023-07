Fahrerin bei Unfall an Kreuzung in Münden verletzt

Von: Jens Döll

Bei einem Unfall in Hann. Münden wurde eine Frau verletzt. Die Fahrerin kollidierte mit einem Auto an der Kreuzung Feuerteich. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall in Hann. Münden wurde eine Frau verletzt. Die Fahrerin kollidierte mit einem Auto an der Kreuzung Feuerteich.

Hann. Münden – Bei einem Unfall an der Kreuzung Kasseler Straße/Feuerteich in Hann. Münden wurde am Donnerstagabend (13.07.2023) gegen 19.30 Uhr eine 47-jährige Mündener leicht verletzt. Laut Polizei fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf der Kasseler Straße in Richtung Feuerteich-Kreuzung, wo sie nach links abbiegen wollte. Laut der Fahrerin, so die Polizei, war die Ampel abgeschaltet.

Frau bei Unfall in Hann. Münden leicht verletzt

Beim Abbiegen übersah die Fahrerin mutmaßlich den Wagen einer 40-Jährigen, ebenfalls aus Münden, die auf der Kasseler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt, so die Polizei.

Die Feuerwehr Hann. Münden rückte an, um die Unfallstelle zu sichern und auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Sie räumten auch die beschädigten Autos von der Kreuzung.

