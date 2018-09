Fahrsicherheit für Berufsschüler in Hann. Münden: Nur nicht ablenken lassen

Hann. Münden. „Geschwindigkeit, Abstand, Ablenkung – das sind die drei Hauptunfallursachen“, sagt Tobias Schmidt, Fahrsicherheitstrainer beim ADAC in Hannover. Am Donnerstag und Freitag war er mit seinem Bremswegexperiment Teil eines Themenparks mit 15 Stationen, die 600 Berufschüler durchliefen.

„Bei 50 Kilometern die Stunde schätzen die Schüler den Bremsweg immer zu kurz, bei 30 zu lang.“

An einem Gurtschlitten konnten die Teilnehmer den Effekt eines Sicherheitsgurts bei einem plötzlichen Stopp aus einer Geschwindigkeit von elf Kilometern pro Stunde am eigenen Leib erfahren. Mit einer Rauschbrille liefen sie einen Weg aus Schlangenlinien ab. Die Brille imitiert die Sehfähigkeit bei 0,8 und 1,3 Promille Alkohol im Blut, je bei Tag und bei Nacht. In einem ADAC Prüftruck wurden die eigenen Autos der Schüler zur Inspektion vorgefahren und auf Verkehrssicherheit überprüft.

Der 19-jährige Ramazan Altinkaynak aus Kassel will nach seinem Fachabitur zur Polizei gehen. Seit Donnerstag hat er einen Plan B: die Feuerwehr. Mit ihrer Demonstration der Unfallrettung und Bergung an zwei Kleinwagen konnte die Mündener Wehr ihn überzeugen. Er durfte beim Zerschneiden der Tür mit schwerem Gerät assistieren.

+ Ablenkung Nummer Eins: Ramazan Altinkaynak (19) aus Kassel fährt mit dem E-Kart Slalom. Dabei soll er mit dem Smartphone zehn Säugetiere notieren. Seine Mitschüler beobachten Unterschiede zu seiner Fahrweise ohne Handy. © Kim Henneking

Altinkaynak fuhr auch mit dem E-Kart durch den Ablenkungsparcours vom ADAC, einmal ohne Smartphone und einmal mit. „Mit Handy war ich unkonzentrierter.“ Daniel Schwarz vom ADAC Regionalclub Hannover leitete den Kart-Parcours. „Das Handy ist die größte Ablenkung für Autofahrer“, sagt er. Teilnehmer verlören oft mit Handy am Steuer die Orientierung, müssten auf den Weg zurückgeleitet werden und führen mehr Kegel um. „Jeder Pylon könnte ein Kind sein.“

Der 17-jährige Luca Vinci und der 19-jährige Tim Schmitz probierten den Überschlagsimulator des ADAC aus. Kopfüber halfen sie einander aus dem Sicherheitsgurt und kletterten hinaus. „Ich bin mir heute über den Reaktionsweg bewusst geworden“, sagt Tim Schmitz, der noch keinen Führerschein hat. „Es ist schon entscheidend, in einer 50er Zone nicht 70 zu fahren.“

+ Der ADAC hat ein Crashtestauto mitgebracht und zeigt an einem Film, was mit dem Dummy im Wagen passierte.

Karsten Huber ist Lehrer an der BBS. Er sagt, die Schüler freuten sich jedes Mal auf den Themenpark. „Es ist mehr als sinnvoll, so eine Aktion anzubieten. Die meisten Schüler sind im kritischen Alter, Fahranfänger zwischen 17 und 19 Jahren.“ Zudem hätten viele Schüler nach ihrem Abschluss mit diesem Thema zu tun, als Polizisten, Angestellte beim Amtsgericht oder auch KFZ-Mechatroniker.