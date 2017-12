„Fake News“ werden zu echtem Problem

Landkreis Göttingen. Die Polizei muss sich zunehmend mit dem Internet-Phänomen „Fake News“, Falschmeldungen, beschäftigen.

Kürzlich wurde etwa über einen Kurznachrichtendienst eine falsche Nachricht verbreitet, die Angst hervorrufen sollte. „Die Falschmeldungen bezogen sich darauf, dass die Polizei in Göttingen eine Person festgenommen hatte, die angeblich im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines Anschlages in der Göttinger Innenstadt stand“, erklärte der Göttinger Polizeisprecher Christian Janzen. Weiterhin sei verbreitet worden, dass sich eventuell weitere Anschlagsplaner auf freiem Fuß befinden. Janzen: „Es handelte sich hier um sogenannte Fake News, die von unbekannter Seite verbreitet worden sind.“

Für den Leser sei es oft nicht einfach zu erkennen, ob es sich um eine echte Nachricht oder um Fake News handele, so Julia Huhnold, Pressesprecherin der Polizeidirektion Göttingen: „Aus diesem Grund sollte der Leser den Absender einer Nachricht erst kontrollieren, bevor er die Nachricht verbreitet oder ,teilt‘“. Eine Nachricht als falsch zu identifizieren, sei auch für die Polizei nicht immer leicht.

Dabei liege die erste Schwierigkeit darin, überhaupt Kenntnis von der Falschmeldung zu erlangen. Neben der polizeilichen Recherche werden die meisten Fake News durch Hinweise aus der Bevölkerung bekannt, so Huhnold: „Wir gehen davon aus, dass die bekannt gewordenen Falschmeldungen nur die Spitze des Eisberges darstellen. In Fällen wie dem angeblichen Anschlag in der Göttinger Innenstadt sollten die Leser daher umgehend die Polizei informieren, sodass schnell eine Richtigstellung durch die Polizei veröffentlicht werden kann.“