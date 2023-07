Feuerwehr testet Spezialfahrzeug in der Mündener Altstadt

Von: Ekkehard Maass

Mit dem Teleskopmast sind Einsätze bis in 32 Metern Höhe möglich. © Petra Siebert

Die Mündener Feuerwehr und die Werkfeuerwehr von Daimler Truck Kassel haben am Samstag in der Altstadt den Einsatz eines Fahrzeuges mit Teleskopmast getestet. Es gehört der Werkfeuerwehr von Daimler Truck.

Hann.Münden – „Wir haben aus den Großbränden der Vergangenheit gelernt. Um in Zukunft bei Schadenslagen noch besser aufgestellt zu sein, sorgen wir vor“, berichtet Stadtbrandmeister Dieter Röthig. Dazu hat er Kontakt zu Mario Jungk, Leiter der Werkfeuerwehr Daimler Truck in Kassel, aufgenommen. Diese ist im Besitz eines Teleskopmastfeuerwehrfahrzeuges (TMF) mit 32 Metern Rettungshöhe.

Ein Vorteil sei, dass der Gelenkmast mit Korb in enger Bebauung fast senkrecht nach oben, dann über die Dächer gesteuert und dahinter wieder bis sechs Meter in der Tiefe abgesenkt werden könne. Das heißt, dieses Fahrzeug kommt überall dort hin, wo es mit der normalen Drehleiter, die eine größere Auslegung hat, nicht weiter geht.

Um bei einem eventuellen Schadensfall das TMF für Münden über die Leitstelle anzufordern, fand am Samstag in der Innenstadt ein Test statt, inwieweit der Einsatz von Nutzen sein könnte. Dieter Röthig, Lutz Hannemann, designierter Nachfolger Röthigs als Stadtbrandmeister, der stellvertretende Stadtbrandmeister Martin Koch, Mündens Ortsbrandmeister Thomas Dockenfuß und Gruppenführer Robin Schulz waren begeistert über die ganz anderen Bewegungsfreiräume des TMF. Jungk machte deutlich, dass die Brandbekämpfung auch ohne große Manpower möglich sei. Denn tagsüber stünden immer weniger Feuerwehrleute zur Verfügung, weil sie am Arbeitsplatz gebraucht werden. „Ein Feuerwehrmann sitzt auf dem Fahrzeug am Hauptbedienstand und kann von dort aus mittels Kamera mit Zoomfunktion und Wärmebildkamera genau sehen, wo sich der Brandherd befindet und so ganz gezielt über den Bedienerblock die Löschmittel einsetzen“, erklärte Mario Jungk. Er nannte Brandbekämpfungen, Menschenrettung, Hilfeleistungen in Höhen und Tiefen, Unwettereinsätze, zu denen das TMF üblicherweise ausrückt.

In engen Gassen kann der Mast mit dem Einsatzkorb fast senkrecht nach oben ausgefahren werden. © Petra Siebert

Gesteuert wird der Rettungsmast vom Hauptbedien-stand unten auf dem Fahrzeug. © Petra Siebert

Schnell hatte sich um den Testbereich eine große Menschenansammlung gebildet. Beeindruckt von der Technik schauten Passanten zu und klatschten sogar Beifall, als das Fahrzeug rückwärts, vorbei an parkenden Autos sicher in die enge Radbrunnenstraße gelenkt wurde.

Viele Fragen kamen von den Passanten, die von den Spezialisten beantwortet wurden. Einige Bewohner machten sich Sorgen, dachten an einen Brand und waren erleichtert, als sie hörten, dass es sich um eine Übung handelt.

Lutz Hannemann sagte zu dem Fahrzeug: „Die Flexibilität und die Mobilität sind bemerkenswert.“ Er lobte, dass Dieter Röthig diese Aktion angeschoben habe. „Das ist ein wichtiger Blick in die Zukunft“, ergänzte Thomas Dockenfuß. Er sieht das leistungsstarke TMF im Bedarfsfall als äußerst hilfreich für die eng bebaute Altstadt.

„Für mich als Stadtbrandmeister war der Anschub dieser Zusammenarbeit die letzte Amtshandlung meiner To-do-Liste, denn meine Dienstzeit endet demnächst“, so Röthig. (Petra Siebert)

Von Petra Siebert