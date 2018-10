Zu Fuß zur Wasserkuppe

Freizeitfahrt in den Herbstferien: Die Kinder- und Jugendbüros Staufenberg und Hann. Münden reisten mit zwölf Kindern nach Gersfeld in die Rhön. Unser Foto zeigt die Teilnehmer an der Fuldaquelle.

Hann. Münden/Staufenberg. Zwölf Kinder aus Hann. Münden und der Gemeinde Staufenberg nahmen an einer Ferienfreizeit in der Rhön teil.

Hann. Münden/Staufenberg. Für die Sport- und Kreativtage der Kinder- und Jugendbüros in Staufenberg und Hann. Münden in den Herbstferien ging es schon vormittags mit zwei Bussen los nach Gersfeld in die Rhön, berichtet Hanna Schädel vom Fachdienst Kinder- und Jugendbüro Hann. Münden.

Insgesamt zwölf Kinder aus Hann. Münden und der Gemeinde Staufenberg nahmen an der Ferienfreizeit teil. Nach einem gemeinsamen Mittagessen habe sich die Gruppe in den nahegelegenen Tierpark aufgemacht und dort viele Wildtiere beobachten können, berichtet Schädel. Bei einem großen Lagerfeuer klang der erste Tag mit Stockbrot gemütlich aus.

Nach einem stärkenden Frühstück am Tag darauf, ging es für die Teilnehmer der Freizeit zu einem Aufstieg zur Wasserkuppe. Bei sommerlichen Temperaturen wurde nach circa dreieinhalb Stunden die Quelle der Fulda erreicht. An der Wasserkuppe angekommen, durften alle ausgiebig die Sommerrodelbahn, den Hexenbesen sowie einige Rutschen und Hüpfburgen testen.

Mit immer müderen Füßen und Kindern wurde am Ende dennoch auch der Abstieg nach Gersfeld von allen bewältigt – nach insgesamt 550 Höhenmetern und 18 Kilometern, berichtet Hanna Schädel weiter. Nach entspanntem Basteln, Werken und Spielen seien alle Kinder am Abend dann in die Betten gefallen.

Am Mittwoch ging es direkt sportlich mit Tischtennisrunden und einen zweistündigen Besuch im Kletterzentrum Fulda weiter. Die Gruppe besuchte zur Muskelentspannung die Therme in Bad Brückenau. Nach Springen, Rutschen, Schwimmen und Tauchen kamen die Kinder und Jugendlichen pünktlich zum abschließenden Grillfest wieder in der Jugendherberge in Gersfeld an. Es wurde ein Lagerfeuer angezündet und über den Flammen wurden die Marshmallows am Stock gebräunt.

Nachdem am Abreisetag alle Koffer gepackt und Zimmer aufgeräumt wurden, erfolgte die Rückfahrt nach Staufenberg und nach Hann. Münden, berichtet Schädel.

„Es war für alle Teilnehmenden eine tolle und actionreiche Fahrt bei sommerlichem Wetter, die im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholt werden wird“, versichert das Kinder- und Jugendbüro Hann. Münden.