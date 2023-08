Fest am Bonaforther Hafen: Wasser-Sport-Club feierte seinen 25. Geburtstag

Von: Petra Siebert

Teilen

Die Gimter Shanty-Freunde unterhielten die Gäste mit schmissigen Seemannsliedern. © Petra Siebert

Als eine wunderschöne Idylle bezeichnete Mündens stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Deutsch das Hafengelände des Wasser-Sport-Club Bonaforth. Sie war am vergangenen Samstag zur Feier des 25-jährigen Vereinsbestehens gekommen und stellte dabei aber auch fest, dass so ein Platz nur geschaffen und in Ordnung gehalten werden könne, wenn alle mit anpacken.

Bonaforth – Grüße vom Bonaforther Chor, der Realgemeinde und des Ortsrates überbrachte Ortsbürgermeister Kevin Barth. Er dankte dem Vorsitzenden Joachim Hansen für sein Engagement, das er in dem viertel Jahrhundert in den Verein eingebracht hat. Er machte deutlich, dass dies nur möglich war, weil Hansens Ehefrau Brigitte ihn immer unterstützt hat.

Ein Vertreter des Wassersportclub Alt-Kassel überbrachte auch Gratulationen des Vereins und lud die Bonaforther für nächstes Jahr Anfang Juli zum 75-jährigen Bestehen des Vereins ein.

Joachim Hansen dankte in einer Ansprache den vielen Helfern, die den Jubiläumstag organisiert und gestaltet haben. Ein dickes Dankeschön sprach er seiner Frau aus, die immer an seiner Seite steht, wenn er für den Verein tätig ist.

Liegeplätze für zehn Motorboote

Stolz berichtete Hansen, dass die 44 Mitglieder im südlichsten Hafen von Niedersachsen, ein kleines aber feines Hafengelände mit zehn Motorboot Liegeplätzen geschaffen haben. Ein mobiles Vereinsheim, umgebaut aus einem ehemaligen Thüringer Bauwagen, den ein Mitglied von dort gesponsert hat, ist eine Besonderheit.

Neben ungarischer Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen, Boot fahren mit erfahren Skippern und netten Gesprächen nahmen die Shanty-Freunde (Tampenjungs) aus Gimte die Gäste mit Melodien der Meere auf eine musikalische Reise zu fernen Kontinenten.

Ehrungen gab es für Angela Scholz, Dieter Schütt (genannt Paule), Thorsten Becker, Brigitte und Achim Hansen, Tanja Lojewski und Andreas Scholz. Mit dabei Angelika Deutsch (dritte von links), Kevin Barth (vierter von links) und Markus Wagner (rechts). Nicht auf dem © Petra Siebert

Mit schwungvoll-kräftigem Chorgesang, seemännisch aufgearbeitet mit Akkordeon und Gitarre, begeisterten die maritimen Sänger das Publikum. Gefühlvoll interpretierten sie Lieder wie unter anderem „Seemann“, „auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ und „Ich möchte so gern mit dir allein“, die zum Mitsingen einluden.

Zwischendurch nahmen Joachim Hansen und der zweite Vorsitzende Markus Wagner, Ehrungen für langjährige Mitglieder, mehrjährige Vorstandsarbeit und besonderes Engagement vor. Die Mitglieder kommen aus Niedersachsen, Hessen und Thüringen. Neben den eigenen Booten gibt es ein Vereinsboot, das führerscheinfrei manövriert werden kann.

Das ist besonders für Jugendliche interessant. An einem zweiten Vereinsboot wird gearbeitet. Die zwei Jugendlichen des Vereins würden sich freuen, wenn weitere dem Verein angehören würden.

Interessierte können sich bei Joachim Hansen unter 01 71/8 48 44 20 melden. Alle 14 Tage freitags treffen sich die Mitglieder am Hafengelände. Außerdem stehen regelmäßig gemeinsame Ausfahrten, Feiern und auch Arbeitseinsätze an. (Petra Siebert)