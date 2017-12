Festival-Macher nicht allein lassen

Hann. Münden. Vier Männer, denen Hann. Münden am Herzen liegt, machen sich dafür stark, das Defizit des Denkmal-Kunst-Kunst-Denkmal-Festivals (DKKD) auf viele - freiwillige - Schultern zu verteilen.

Das DKKD „ist ein Bringer für die Stadt“, sagt der Mündener Unternehmer Fred Stemmer. Damit liegt er mit Dr. Achim Echtermeyer, Fritz Fehrensen und Hermann Staub auf einer Linie. Die vier Männer machen sich für das Festival stark und dafür, dass es in zwei Jahren eine Fortsetzung gibt.

Daher gehen sie jetzt mit ihrem Aufruf an die Öffentlichkeit, den Veranstalter des Festivals mit dem Defizit von gut 30 000 Euro nicht allein zu lassen.

Da habe jemand kulturelles Engagement gezeigt mit kalkuliertem Risiko, formuliert es Echtermeyer, „jetzt darf nicht die Botschaft sein: Wenn etwas schief geht, hat er Pech gehabt. Dann macht nachher keiner mehr etwas.“

Sie möchten so viele Menschen zu einer Spende motivieren, dass die Finanzlücke geschlossen werden kann und gehen mit gutem Beispiel voran. Der gemeinnützige Förderverein „Freundeskreis des DKKD“ nehme die Spenden entgegen und stelle Quittungen aus, sagt dessen stellvertretender Vorsitzender Hermann Staub.

Wie berichtet klaffte am Ende des Festivals, das in diesem Jahr in allen Städten des Fachwerk-Fünfecks gleichzeitig stattfand, ein Defizit von 32 000 Euro. Das trägt der Veranstalter Bernd Demandt, der mit mehreren hundert Ehrenamtlichen das Festival auf die Beine gestellt hatte. Das DKKD sei das größte kulturelle Ereignis, das die Stadt zu bieten habe – und es habe viel bewegt, sagen die Vier: Der Festivalzweck, auf leer stehende Häuser aufmerksam zu machen, um sie wieder mit Leben zu füllen, wurde in der Mündener Altstadt erreicht. Auch die Gründungen der Bürgergenossenschaft und des Fördervereins Mündener Altstadt hingen mit der Denkmal-Kunst-Initiative zusammen: Demandt habe es immer wieder geschafft, andere zu begeistern und mitzuziehen und sich so sehr um die Stadt verdient gemacht.

Förderverein

Der Förderverein „Freundeskreis DKKD“ war gegründet worden, um die Großspende der VR-Bank für das Denkmal-Kunst-Kunst-Denkmal-Festival dieses Jahr entgegennehmen und verbuchen zu können, berichtet Hermann Staub, 2. Vorsitzender. Jetzt ist der Verein die Anlaufstelle für Spenden, mit denen das Festival-Defizit abgedeckt werden soll. Das Spendenkonto: IBAN DE89 2606 2433 0002 1845 59. Etwa 8500 Euro Spenden seien bereits eingegangen, so Staub weiter, der den Spendern dafür dankt. Diese kämen nicht aus Hann. Münden, sondern auch aus Osterode und aus Northeim. Insgesamt ist eine Lücke von 32 000 Euro zu schließen. Der Freundeskreis ist ein gemeinnütziger Verein und daher in der Lage, Spendenbescheinigungen auszustellen, die steuerlich geltend gemacht werden können.