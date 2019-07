Feuer in der Mündener Altstadt: „Haarscharf an einer Katastrophe vorbei“

„Es hätte eine prekäre Situation entstehen können, wenn wir nicht so schnell vor Ort gewesen wären“, sagt Stadtbrandmeister Dieter Röthig zum Innenstadt-Brand Dienstagnacht.

Wegen der engen Fachwerkbebauung seien Brände in der Altstadt immer besonders gefährlich. „Wir haben großes Glück gehabt und sind diesmal haarscharf an einer Katastrophe vorbeigekommen“, betont er.

Dem Betreiber des Gastronomiebetriebes in dem Gebäude, Angelo Sava, ist der Schock am Dienstagmorgen nach dem Feuer noch deutlich anzumerken. „Die Polizei rief mich um 3.15 Uhr in der Nacht an. Ich dachte erst, es sei ein schlechter Scherz“, erzählt er.

+ Verkohlt: Im Inneren des Hauses sind die Schäden deutlich zu sehen. © Stefan Rasche/Feuerwehr Hann. Münden/nh Die Einrichtung seines Ladens, den er seit dreieinhalb Monaten am Kirchplatz betreibt, ist größtenteils nicht mehr zu gebrauchen. „Totalschaden. Da ist fast alles kaputt“, bilanziert er die Schäden. Wie viel Zeit die Aufräumarbeiten in Anspruch nähmen, könne er noch gar nicht abschätzen.

„Andererseits sind das materielle Schäden und ich bin froh, dass niemandem etwas passiert ist“, sagt Sava abschließend. Anwohner berichten nach dem Brand von einem mulmigen Gefühl. Eine Ladeninhaberin in der Nähe kritisiert, dass Altpapier oft in den Hauseingängen liegen bleibe, und lange nicht abgeholt werde.