Feuerwehr muss Patienten mit Drehleiter retten

Per Drehleiter in die Tiefe: Die Feuerwehr holte in der Lohstraße einen Patienten aus dem Haus.

Hann. Münden. Die Mündener Feuerwehr musste erneut mit der Drehleiter ausrücken, um einen Patienten aus einem oberen Stockwerk nach unten zu bringen.

Dort, in der Lohstraße, übernahm Montagvormittag dann der Rettungsdienst. Nach Angaben des Ortsbrandmeisters Eike Schucht war es bereits das sechste Mal in diesem Jahr, dass ein Einsatz dieser Art ablief. In der Regel sei dies der Fall, wenn das betreffende Treppenhaus für einen „patientenschonenden Transport“ zu eng ist. Aber auch der Arbeitsunfall am 5. Oktober in Hemeln, bei dem ein abgestürzter Arbeiter auf einem Vordach verletzt liegen blieb (HNA berichtete), zähle in diese Einsatzkategorie.