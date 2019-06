Feuerwehr rückte zu einer Höhenrettung und zum Freiflächenbrand aus

Die Feuerwehr Hann. Münden rückte am Mittwoch zu zwei Einsätzen aus.

Hann. Münden – Auf dem Flachdach eines Industriegebäudes im Hedemündener Gewerbegebiet kam es kurz nach 15 Uhr zu einem medizinischen Notfall. Die Feuerwehr rückte daher zu einer Menschenrettung aus circa 20 Metern Höhe aus. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Patienten auf dem Dach, teilt die Feuerwehr mit. Der Patient konnte aber nicht auf dem einzigen verfügbaren Weg nach unten, einem Außengerüst, transportiert werden.

Daher unterstützten die Feuerwehren Hann. Münden und Hedemünden die medizinischen Kräfte mit einer Drehleiter und einer Trage. Der Trage wurde auf dem Rettungskorb der Drehleiter befestigt, sodass der Patient sicher vom Dach zu Boden gebracht werden konnte.

Während die Feuerwehrkollegen in Hedemünden waren, ging eine Alarmierung zu einem Freiflächenbrand an der Haarthstraße in Hann. Münden gegen 15.10 Uhr ein. Dort war eine Heuballenpresse in Brand geraten und hatte eine größere Freifläche entzündet, teilt die Feuerwehr mit.

Die alarmierten Ortsfeuerwehren Laubach und Oberode konnte die Maschine und die Fläche innerhalb einer Stunde löschen.