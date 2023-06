Unwetter im Raum Hann. Münden: Feuerwehren und THW im Dauereinsatz

Von: Thomas Schlenz, Jens Döll, Ekkehard Maass

Teilen

Folgen des Unwetters: Beim Parkplatz an der Sporthalle Werraweg in Hann. Münden brach ein Teil eines Baumes ab und fiel auf ein dort parkendes Auto. © Eike Rustemeyer

Tief Lambert hat in den vergangenen Tagen im Altkreis für zahlreiche umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller gesorgt. Auch viele Straßen wurden überflutet.

Altkreis Münden – Das zweite schwere Unwetter innerhalb von 24 Stunden: Am Donnerstag (22.06.2023) traf ein starker Sturm mit Hagel und Gewitter den Altkreis. Die Feuerwehren mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Keller liefen voll, Bäume stürzten auf die Straßen.

Altkreis Münden: Viele Einsätze für Feuerwehr in Hann. Münden

Zwei Menschen erlitten nach Angaben der Polizei während des Unwetters in Hann. Münden leichte Verletzungen, weil ein größerer Ast und ein Baum auf ihre Autos stürzten. Der Baum fiel in der Beethovenstraße auf einen stehenden Wagen, in dem eine 41-jährige Frau aus Kassel saß. Das andere Unglück ereignete im Bereich der Straßen Vor der Bahn/Am Feuerteich. Dort war eine 19-jährige Mündenerin unterwegs, als ein Ast auf ihre Windschutzscheibe fiel.

Die Straße An der Schmiede in Oberode (Ortsteil von Hann. Münden) wurde zum Fluss. © Kurt Köhler

Allein in Hann. Münden musste die Feuerwehr laut stellvertretendem Stadtbrandmeister Lutz Hannemann 80 Mal ausrücken. Zur Entlastung der Leitstelle sei eine örtliche Führungsstelle im Feuerwehrhaus Hann. Münden eingerichtet worden.



In Hann. Münden wurde zudem ein Supermarkt im Bereich Vogelsang überflutet. Auch in Geschäfte in der Innenstadt drang Wasser ein. Da das Klinikum nicht mehr erreicht werden konnte, mussten mehrere Bäume zwischen Quedlinburger Straße und Berliner Ring beseitigt werden.



Straßen wurden zu Flüssen im Altkreis Münden

Die Drehleiter wurde laut Feuerwehr unter anderem auf der Bundesstraße 80 in Höhe Laubach eingesetzt, um Sturmschäden zu beseitigen. Einige Bäume entlang der Bundesstraße drohten zu kippen, Äste hingen herab. In Höhe Werratalbrücke war die B80 mit einer Schlammschicht bedeckt und musste gereinigt werden. Vielerorts musste die Feuerwehr zudem erst Abläufe, Gullys und Kanaleinlässe von Dreck und Unrat befreien, damit das Wasser ablaufen konnte.

Auch die Ortsteile in Hann. Münden waren betroffen. In Oberode verwandelte sich die Straße An der Schmiede in einen kleinen Fluss, im Ortsteil Lippoldshausen die Ilksbachstraße. In Hedemünden wurde ein Bahnübergang durch Schlamm und Geröll blockiert, der Zugverkehr war aber schon eingestellt.



Bis gegen 23 Uhr waren die Mündener Feuerwehren im Einsatz. Dann wurde der Führungsstellenbetrieb eingestellt und der Normalbetrieb lief wieder an. Auch die Gemeinde Staufenberg und die Samtgemeinde Dransfeld wurden von dem Unwetter getroffen. Im Staufenberger Ortsteil Speele war sogar das Technische Hilfswerk aus Northeim im Einsatz.

„Großartigen Job gemacht“ „Alle Einsatzkräfte haben hier einen großartigen, verlässlichen Job gemacht. In mehr als sechs Stunden Einsatz hat sich die freiwillige Feuerwehr für die Sicherheit und den Schutz, teils unter widrigsten Bedingungen, im gesamten Stadtgebiet eingesetzt“, betonte der stellvertretende Stadtbrandmeister Lutz Hannemann. Alle Kameradinnen und Kameraden seien erschöpft, aber wohlauf aus dem Einsatz entlassen worden. „Danke für diesen Einsatz und diese Leistung.“

Staufenberg: THW aus Northeim im Einsatz um Menschen zu retten

In der Gemeinde Staufenberg waren vom Sturm vor allem Spiekershausen, Speele und Landwehrhagen betroffen. Dorthin rückten die Feuerwehren in der Zeit zwischen 17 und 0 Uhr zu 60 Einsatzorten aus.

Das berichtet Feuerwehrsprecher Philipp Vogeley. 90 Prozent des Einsatzgeschehens hätte sich auf Speele, Spiekershausen und Landwehrhagen konzentriert. In Spiekershausen wurden auch das Dorfgemeinschaftshaus und das Feuerwehrhaus in Mitleidenschaft gezogen. „95 Prozent der Einsätze waren Wasserschäden, viele Keller liefen voll“, so Vogeley weiter. 170 Feuerwehrleute waren am Donnerstagabend im Einsatz.

Vor Ort waren neben allen zehn Ortsfeuerwehren auch Kräfte des Mündener THW und des Northeimer THW im Einsatz. Unter Leitung von Gruppenführerin Mira Bertram „befreite“ die Räumgruppe des THW Northeim die Bewohner eines abgeschnittenen Wohnhauses in der Ortschaft Speele, berichtet Michael Aue vom THW Northeim.

Infolge extremer Wolkenbrüche war ein kleiner Bach in der Nähe zum reißenden Fluss geworden, hatte Gesteinsbrocken, Geröll, Äste, Baumstämme und Teile einer Brücke mitgerissen, die alle Zufahrtswege zum Grundstück blockierten und ein Fortkommen unmöglich machten. Da es vor Ort an schwerem Gerät fehlte, forderte das THW Münden über die Regionalstelle Göttingen die Northeimer Räumgruppe an. Mit ihrem Telelader konnten die Katastrophenschützer schließlich die Eingeschlossenen befreien. „Zum Glück kamen keine Menschen zu Schaden“, so Aue.

Dransfeld: Bäume auf der Straße in der Samtgemeinde

Matthias Freter, Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Dransfeld, berichtet von einigen Einsätzen im Samtgemeindegebiet. Mehrere Bäume stürzten um und blockierten Straßen unter anderem in Dankelshausen an der Großen Straße. In Jühnde lag auf der Kreisstraße 205 zwischen Jühnde und Meensen ein Baum. Zwischen Dahlenrode und Mariengarten blockierten Äste die Fahrbahn. Ein ähnliches Einsatzgeschehen spielte sich auch zwischen Dankelshausen und Scheden ab. Bei den Einsätzen in der Samtgemeinde waren laut Freter 30 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Ein Unwettereinsatz am Donnerstag: Auf der Kreisstraße 205 zwischen Jühnde und Meensen lag ein Baum auf der Straße. © Feuerwehr Samtgemeinde Dransfeld

Hann. Münden: Warnung vor herunterfallenden Ästen

In Hann. Münden wurden laut der Stadtverwaltung mehre städtische Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Es soll sich aber zum Großteil um „geringfügige Schäden handeln“.

Die Grundschule am Wall musste aber wegen Wassers im Erdgeschoss am Freitag geschlossen bleiben. Dort könne der Schulbetrieb am Montag wieder aufgenommen werden. Die Umkleidekabinen, Duschräume und Toiletten der Schulturnhalle der Grundschule Neumünden mussten ausgepumpt werden. Die Sportstätte werde bis einschließlich Montag gesperrt, betroffene Sportvereine seien in Kenntnis gesetzt. Durch die Kommunalen Dienste (KD) werden in den kommenden Tagen die Bäume auf den Geländen der Kindertagesstätten und Schulen auf Standfestigkeit überprüft, so die Stadtverwaltung. Es gelte daher die Bitte, abgesperrte Straßen, Wege und Plätze zu meiden.

Wasser sammelte sich auf der Straße am Tanzwerder in Hann. Münden. © Jens Döll

Größte Vorsicht sei beim Betreten von Parkanlagen und Wäldern geboten, da erhöhte Gefahr durch umstürzende Bäume oder herabstürzende Äste bestehe. Auch der Forstbotanische Garten in Münden wurde durch den Sturm getroffen.

Der Bahnverkehr in der Region war am Freitagmittag noch stark beeinträchtigt, berichtet der Nordhesssische Verkehrsverbund (NVV). Betroffen war davon auch die Strecke zwischen Kassel-Hauptbahnhof und Bahnhof Staufenberg-Speele. (Ekkehard Maaß/Thomas Schlenz/Jens Döll)

Erstes Unwetter am Mittwoch Bereits am Mittwochabend (21.06.2023) zog ein Unwetter über den Altkreis Münden. Dabei wurde allerdings die Samtgemeinde Dransfeld verschont, das Einsatzgeschehen der Feuerwehren beschränkte sich auf Münden und Staufenberg. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt. Auf der A 7 bei Lutterberg sammelte sich Wasser und Äste lagen auf der Autobahn. In Staufenberg gab es 13 Einsätze am Mitt

Das sind die Folgen des Unwetters im Altkreis Münden Fotostrecke ansehen

In Kassel schlug das Unwetter besonders unerbittlich zu, Tausende Keller wurden wohl überflutet. Auch in Göttingen und Northeim gab es Schäden durch Sturm, Regen und Hagel.